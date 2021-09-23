Производители удобрений согласились на предложенное Минфином повышение НДПИ

Для компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае (коснется «Норникеля»), ставка НДПИ будет двухкомпонентной: фиксированная часть в 730 руб. на 1 т добытой руды и 6% от цены металлов на мировом рынке (исходя из содержания металла в руде). Минфин также предлагает ввести акциз на жидкую сталь, используемую в металлургическом производстве для получения полупродуктов (слябов и других заготовок). Если экспортная цена на полупродукты превышает $300 на 1 т, ставка акциза составит 3%, в ином случае акциз обнуляется.