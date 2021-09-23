Производители удобрений согласились на предложенное Минфином повышение НДПИ
Производители удобрений согласились на предложенное Минфином повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для отрасли. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.
«Производители минеральных удобрений согласовали формулу», — сказал Шохин. До этого Минфин в проекте федерального бюджета предложил поднять рентный коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых для производителей удобрений с действующих 3,5 до 8,75.
Ранее «Ведомости» узнали, что правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет в общей сложности 546 млрд руб. в 2022–2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий в этих отраслях, подготовил Минфин.
Кроме удобрений Минфин предлагает изменить ставку НДПИ также для производителей коксующегося угля и железной руды, привязав ее к котировкам на это сырье на мировых рынках. Базовая ставка НДПИ, по предложению ведомства, для угольщиков составит 1,5%, для производителей руды – 5,5%.
Для компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае (коснется «Норникеля»), ставка НДПИ будет двухкомпонентной: фиксированная часть в 730 руб. на 1 т добытой руды и 6% от цены металлов на мировом рынке (исходя из содержания металла в руде). Минфин также предлагает ввести акциз на жидкую сталь, используемую в металлургическом производстве для получения полупродуктов (слябов и других заготовок). Если экспортная цена на полупродукты превышает $300 на 1 т, ставка акциза составит 3%, в ином случае акциз обнуляется.
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.