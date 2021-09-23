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Производители удобрений согласились на предложенное Минфином повышение НДПИ

Ведомости

Производители удобрений согласились на предложенное Минфином повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для отрасли. Об этом сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, передает ТАСС.

«Производители минеральных удобрений согласовали формулу», — сказал Шохин. До этого Минфин в проекте федерального бюджета предложил поднять рентный коэффициент к ставке налога на добычу полезных ископаемых для производителей удобрений с действующих 3,5 до 8,75.

Ранее «Ведомости» узнали, что правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет в общей сложности 546 млрд руб. в 2022–2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля. Соответствующий законопроект «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса», описывающий механизм дополнительных налоговых изъятий в этих отраслях, подготовил Минфин.

Кроме удобрений Минфин предлагает изменить ставку НДПИ также для производителей коксующегося угля и железной руды, привязав ее к котировкам на это сырье на мировых рынках. Базовая ставка НДПИ, по предложению ведомства, для угольщиков составит 1,5%, для производителей руды – 5,5%.

Для компаний, добывающих никель, медь и металлы платиновой группы в Красноярском крае (коснется «Норникеля»), ставка НДПИ будет двухкомпонентной: фиксированная часть в 730 руб. на 1 т добытой руды и 6% от цены металлов на мировом рынке (исходя из содержания металла в руде). Минфин также предлагает ввести акциз на жидкую сталь, используемую в металлургическом производстве для получения полупродуктов (слябов и других заготовок). Если экспортная цена на полупродукты превышает $300 на 1 т, ставка акциза составит 3%, в ином случае акциз обнуляется.

С 1 августа по 31 декабря 2021 г. в России действуют временные экспортные пошлины на металлы. От них государство рассчитывает дополнительно получить 163-164 млрд руб. Кроме того, в начале августа президент России Владимир Путин объявил, что с 1 января 2022 г. для российских металлургов повысят НДПИ. По его словам, это необходимо для сдерживания цен на металл внутри страны.

Ранее по теме: С металлургов и производителей удобрений соберут дополнительно более ₽500 млрд налогов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных