С металлургов и производителей удобрений соберут дополнительно более ₽500 млрд налогов

Увеличение НДПИ для производителей удобрений в 2,5 раза вряд ли окажет значительное влияние на их производство, считает Лукичева. Цены на удобрения сейчас достаточно высокие, что позволит окупить рост себестоимости, поясняет она. При этом Лукичева видит риск недополучения налогов от производителей коксующегося угля из-за возможного снижения цен на рынке в зимний период. Повышение налогов на горнодобывающую отрасль – общемировая тенденция, отмечает Лукичева. Ранее об этом заявляли власти США, Перу и Чили, напомнила она. При этом аналитик сомневается, что рост налогов сильно изменит подход компаний к инвестициям. Если рынок останется благоприятным для бизнеса, то повышенные налоги постепенно утратят шоковый характер и компании адаптируются к новым условиям, считает Лукичева. По мнению Гришунина, компаниям, вероятно, придется снизить дивиденды из-за привязки к ним налога на прибыль. «В прошлом году металлурги заплатили около 860 млрд руб. дивидендов. Поэтому фактически им предстоит вернуть [государству] 20% от объема дивидендов, что не должно привести к серьезным проблемам для отрасли», – добавил он.