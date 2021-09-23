Чубайс рассказал о снижении цен на ветряную и солнечную энергию в России

«Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной. Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас. Чуть-чуть не догнали уровень ценового паритета, вплотную приблизились к нему, особенно по ветру», — сказал он (цитата по ТАСС).