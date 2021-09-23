Чубайс рассказал о снижении цен на ветряную и солнечную энергию в России
Стоимость возобновляемой энергии в России опустилась до уровня традиционной раньше запланированного срока, что является результатом верной стратегии, заявил специальный представитель президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
Ранее был проведен отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), — ветра, солнца и воды. По словам Чубайса, цена на электроэнергию по ряду проектов ветрогенерации снизилась «по сравнению с предшествующими годами» в два раза, она составляет примерно 2000 руб. за МВт/ч, солнечной энергии — в три раза, до 4300-6400 руб. за МВт/ч.
«Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной. Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас. Чуть-чуть не догнали уровень ценового паритета, вплотную приблизились к нему, особенно по ветру», — сказал он (цитата по ТАСС).
По мнению Чубайса, в течение двух лет Россия вернется к фундаментальному переосмыслению целей своей энергетики и ее структуры. Он отметил, что сейчас страна является мировым лидером по «ветропотенциалу».
Также Чубайс добавил, что на данный момент строительство дополнительной угольной генерации в экономическом плане стало бессмысленным, поскольку возобновляемая энергетика дешевле как для покупателей, так и для инвесторов. При этом отказ от традиционной генерации он назвал «абсолютным безумием».