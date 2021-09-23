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Чубайс рассказал о снижении цен на ветряную и солнечную энергию в России

Ведомости

Стоимость возобновляемой энергии в России опустилась до уровня традиционной раньше запланированного срока, что является результатом верной стратегии, заявил специальный представитель президента страны по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в ходе онлайн-брифинга Ассоциации развития возобновляемой энергетики.

Ранее был проведен отбор инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), — ветра, солнца и воды. По словам Чубайса, цена на электроэнергию по ряду проектов ветрогенерации снизилась «по сравнению с предшествующими годами» в два раза, она составляет примерно 2000 руб. за МВт/ч, солнечной энергии — в три раза, до 4300-6400 руб. за МВт/ч.

«Цена возобновляемой энергии опускается до энергии обычной. Все рассчитывали, что в России это должно было произойти к конце 2020-х годов, но благодаря очень грамотно построенной стратегии это почти произошло сейчас. Чуть-чуть не догнали уровень ценового паритета, вплотную приблизились к нему, особенно по ветру», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Чубайса, в течение двух лет Россия вернется к фундаментальному переосмыслению целей своей энергетики и ее структуры. Он отметил, что сейчас страна является мировым лидером по «ветропотенциалу». 

Также Чубайс добавил, что на данный момент строительство дополнительной угольной генерации в экономическом плане стало бессмысленным, поскольку возобновляемая энергетика дешевле как для покупателей, так и для инвесторов. При этом отказ от традиционной генерации он назвал «абсолютным безумием».

Ранее по теме: Чубайс заявил о провале угольной стратегии России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных