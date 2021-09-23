Мишустин заявил о согласовании с бизнесом новых параметров рентного налогообложения
Правительство и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогообложения для металлургов, производителей удобрений и угледобывающих предприятий на три года, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Мишустин напомнил, что власти в текущем году ввели дополнительные меры защиты рынка, чтобы сдержать рост цен в экономике на часть продукции и товаров, включая экспортные временные таможенные пошлины на металл сроком с 1 августа до 31 декабря 2021 г. Однако, как подчеркнул премьер, их должны заменить новые, постоянно действующие меры налогообложения, которые уже нашли отражение в подготовленном по поручению президента проекте налогового режима федерального бюджета на следующее трехлетие, он готовится к внесению на рассмотрение Госдумой.
«Несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы — это развитие экономики и повышение качества жизни людей. Как мне доложили коллеги, члены правительства, по основным параметрам удалось договориться», — сказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что все предлагаемые изменения прорабатывались с участием членов РСПП и с владельцами компаний налажен «конструктивный диалог».
«Они (изменения в Налоговый кодекс. — Ред.) направлены на повышение эффективности и справедливости распределения ресурсов в экономике и на стимулирование инвестиционной активности компаний», — подчеркнул Мишустин. Он отметил, что сейчас во всем мире одним из ключевых показателей считается то, сколько бизнес вкладывает в собственное развитие, развитие страны и социальные обязательства.
Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что соответствующие изменения назрели, так как действующая в России налоговая система не учитывает конъюнктуру мировых цен на сырье, «особенно в текущем году», из-за чего государство несет дополнительные расходы, и поэтому необходимо устранить несправедливость. «В мировой практике уровень изъятия природной ренты при добыче твердых полезных ископаемых составляет около 3-5% от выручки. В России, даже с учетом прошлогодних изменений, этот показатель находится в пределах 1-2%», — напомнил министр.
В итоге Силуанов подтвердил, что правительство и бизнес пришли к компромиссу в устранении этой несправедливости. «А именно — привязать ставку налога на добычу полезных ископаемых к рыночным котировкам на отдельные виды твердых полезных ископаемых. Договорились также о введении акциза на жидкую сталь, который также будет увязан с динамикой мировых цен», — сказал глава Минфина.
Силуанов также подчеркнул, что реформа рентного налогообложения через изъятие сверхприбылей, получаемых от изменений на мировых рынках сырья, необходима для улучшения уровня жизни российских граждан и выполнения социальных обязательств перед ними. «Ключевая идея заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий, именно рентных изъятий, был соразмерен доходности компаний. Чтобы доступ к этим средствам, а недра у нас принадлежат государству, получила большая часть населения, которая нуждается в государственной поддержке», — сказал министр.
Глава РСПП Александр Шохин подтвердил достижение договоренностей и назвал некоторые основные параметры. «По НДПИ договорились по ставкам. Нашли компромиссные цифры. По руде — 4,8%, по жидкой стали — 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут», — сказал он.
Однако он отметил, что дифференцированный налог на прибыль, так называемый «антидивидендный» налог, который поднимает ставку с 20 до 25-30% в случае высоких дивидендов за последние пять лет, вноситься в Госдуму пока не будет.
«Председатель правительства и Минфин согласились, что он еще сыроватый», — сказал Шохин. «Антидивидендный» налог на прибыль изъят из дискуссии с тем, что мы продолжим дискуссию. Но соответствующие поправки не будут вноситься в Госдуму», — сказал Шохин.
Как ранее сообщали «Ведомости», всего правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет в общей сложности 546 млрд руб. в 2022–2024 гг. за счет изменения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля.
Российский горнодобывающий и металлургический сектор отличается высоким уровнем дивидендных выплат, говорил ранее «Ведомостям» руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Российские компании лидируют среди крупнейших горнодобывающих компаний в мире по пятилетней средней дивидендной доходности, причем у отечественных компаний показатель выше примерно в 2 раза, чем у глобальных игроков (7–10% против 3–5%), отмечал он.
По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.