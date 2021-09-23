Мишустин заявил о согласовании с бизнесом новых параметров рентного налогообложения

Силуанов также подчеркнул, что реформа рентного налогообложения через изъятие сверхприбылей, получаемых от изменений на мировых рынках сырья, необходима для улучшения уровня жизни российских граждан и выполнения социальных обязательств перед ними. «Ключевая идея заключается в том, чтобы уровень налоговых изъятий, именно рентных изъятий, был соразмерен доходности компаний. Чтобы доступ к этим средствам, а недра у нас принадлежат государству, получила большая часть населения, которая нуждается в государственной поддержке», — сказал министр.