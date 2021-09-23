Бизнес и правительство отложили вопрос введения налога на высокие дивиденды
Правительство и бизнес договорились о том, что поправки по налогу на прибыль компаний горнодобывающего сектора, который предполагает повышение ставки с 20 до 25-30% в случае высокого уровня дивидендной политики, пока не будут вноситься в Госдуму. Об этом сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателе Александр Шохин по итогам совещания с правительством, передает ТАСС.
«Налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу изымаем и детали обсуждаем, поскольку председатель правительства и Минфин согласились, что он еще сыроватый. "Антидивидендный" налог на прибыль изъят из дискуссии с тем, что мы продолжим дискуссию. Но соответствующие поправки не будут вноситься в Госдуму», — добавил он.
Шохин отметил, что налог на высокие дивиденды затронет все сектора экономики, а не только горнорудный и металлургический комплекс.
«Я начну с налогообложения дивидендов. Мы считаем, что это серьезный системный вопрос, он затрагивает все сектора экономики, а не только майнинг, горнорудный комплекс, удобрения, металлургию и т.д. И, безусловно, он повлияет на поведение компаний. И тут фискальный аспект, безусловно, не главный. Главный — это справедливость распределения прибыли и эффективное инвестирование и решение социальных проблем, социально ответственное инвестирование», — заключил он.
Ранее сегодня премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и бизнес договорились по основным параметрам изменения налогообложения для металлургов, производителей удобрений и угледобывающих предприятий на три года. Шохин подтвердил достижение договоренностей и основные параметры. «По НДПИ договорились по ставкам. Нашли компромиссные цифры. По руде — 4,8%, по жидкой стали — 2,7%. По минеральным удобрениям компромисс был достигнут», — сказал он.
«Предложенные изменения выведут нас на среднемировой уровень изъятия природной ренты, который будет направляться на финансовое обеспечение национальных целей развития, определенных президентом страны», — говорил на совещании министр финансов Антон Силуанов.
Российский горнодобывающий и металлургический сектор отличается высоким уровнем дивидендных выплат, говорил ранее «Ведомостям» руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. Российские компании лидируют среди крупнейших горнодобывающих компаний в мире по пятилетней средней дивидендной доходности, причем у отечественных компаний показатель выше примерно в 2 раза, чем у глобальных игроков (7–10% против 3–5%), отмечал он.
По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.