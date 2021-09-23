Бизнес и правительство отложили вопрос введения налога на высокие дивиденды

По данным ФНС, налоговая нагрузка на металлургическую отрасль – одна из самых низких и составляет 5,4% против 48% у нефтегазовой отрасли и 12,6% у других добывающих отраслей. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний – одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 60%, свидетельствуют расчеты Vygon Consulting.