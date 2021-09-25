СМИ: бюджет получит ежегодно около 16 млрд рублей от привлечения осужденных к труду
В 2021 г. доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду составят порядка 15,2 млрд руб., в 2022 г., как ожидается, они прогнозируются в размере 15,8 млрд руб., в 2023 г. – 15,9 млрд руб., и 16,2 млрд руб. – в 2024 г.
Ранее в мае директор ФСИН Александр Калашников предложил использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов,. Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал. Предложение поддержали министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет России.
Во ФСИН тогда отметили, что бизнес все больше интересуется использованием труда осужденных к принудительным работам. В 11 регионах России на объектах компаний на тот момент было создано 715 мест для проживания и работы заключенных.