Во ФСИН рассказали о зарплате осужденных в 220 000 рублей
Зарплата осужденных, которым заменили наказание на принудительные работы, может превышать среднюю зарплату в регионе и доходить до 220 тыс. руб. в месяц, сообщили «Известия» со ссылкой на начальника пресс-бюро ФСИН Кристину Паньшину.
«Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область), — рассказали во ФСИН. По данным ведомства, в Новгородской области средняя зарплата заключенных составляет 24 тыс. руб., в Приморском крае – 20 тыс.
Во ФСИН отметили, что бизнес все больше интересуется использованием труда осужденных к принудительным работам. В 11 регионах России на объектах компаний создано 715 мест для проживания и работы заключенных.
Компании начали использовать труд заключенных в 2020 г., когда появилась возможность создавать исправительные центры на базе объектов организаций. Заключенные сами добираются до работы и обратно, потому что принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества. Осужденные, которые не нарушают правила внутреннего распорядка и отбыли треть наказания, могут жить со своей семьей в квартире.
По данным ведомства, в 76 регионах создано 117 исправительных центров, в которых могут разместиться 8,7 тыс. человек. 180 тыс. осужденных сейчас имеют право на замену наказания на принудительные работы, рассказали во ФСИН.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что подрядчики РЖД планируют привлечь в июне этого года около 600 заключенных к строительству БАМа.
Использовать труд заключенных на объектах, где не хватает трудовых мигрантов, ранее предложил директор ФСИН Александр Калашников. По его словам, «это будет не ГУЛАГ, а новые достойные условия».
Отбывающим наказание создадут достойные условия и обеспечат зарплату, они будут жить в общежитии или снимать квартиру, рассказывал Калашников. Предложение поддержал министр юстиции Константин Чуйченко и Следственный комитет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Кремля пока нет сформулированной позиции по этому вопросу. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов подчеркнул, что труд заключенных должен быть только добровольным.