Во ФСИН рассказали о зарплате осужденных в 220 000 рублей

Компании начали использовать труд заключенных в 2020 г., когда появилась возможность создавать исправительные центры на базе объектов организаций. Заключенные сами добираются до работы и обратно, потому что принудительные работы не предусматривают изоляцию от общества. Осужденные, которые не нарушают правила внутреннего распорядка и отбыли треть наказания, могут жить со своей семьей в квартире.