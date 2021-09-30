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Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Ведомости

Цена ноябрьского фьючерса на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 30 сентября впервые в истории по состоянию на 10:52 достигла 92,41 евро за МВт/ч, или $1 131,53  за тысячу кубометров.

Таким образом, как следует из данных лондонской биржи ICE Futures, цена на газ в Европе с начала сегодняшних торгов выросла более чем на 5%. Три дня назад цена на газ впервые преодолела отметку в $1000 за тысячу кубометров.

Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в начале августа российский «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. Наконец, в конце сентября «Газпром» также не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.

По мнению президента России Владимира Путина, ситуация с рекордным ростом цен на газ в Европе обусловлена политикой Еврокомиссии по либерализации газового рынка ЕС и переходу от долгосрочных контрактов к краткосрочным. Это было ранее выгодно в условиях обильных поставок, однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась, пояснили эксперты, опрошенные Reuters.

В то же время группа депутатов Европарламента направила в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые якобы могли привести к росту цен на газ в Европе. В российской компании в ответ на это заявили, что поставляют газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами, и назвали подобные обвинения абсурдными.

Ранее по теме: Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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