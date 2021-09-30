Цена на газ в Европе превысила $1100 за тысячу кубометров

Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, в начале августа российский «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала. Наконец, в конце сентября «Газпром» также не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь.