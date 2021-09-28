Цена на газ в Европе превысила $1000 за тысячу кубометров
Стоимость октябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 28 сентября впервые превысила $1000 за 1000 куб. м, следует из данных торгов межконтинентальной биржи ICE.
К 9:10 мск его цена составила 85,25 евро за МВт\ч, что равно примерно $1052 за 1000 куб. м (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт\ч). Таким образом, за сегодня топливо подорожало более чем на 7%.
Газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2».
Президент России Владимир Путин 10 сентября заявил, что сложившаяся ситуация обусловлена политикой Еврокомиссии. Так, около 20 лет назад Европейский союз (ЕС) либерализовал свой газовый рынок. Произошел переход от долгосрочных контрактов к краткосрочным, основанным на ценах на топливо, которое торгуется на биржах и хабах. В итоге стоимость газа перестала быть тесно связана с нефтью, а в основу ценообразования легли спотовые цены. Реформа была выгодна европейскому рынку, когда обильные поставки удерживали цены на низком уровне, отметили эксперты, опрошенные Reuters. Однако в сегодняшних условиях дефицита топлива ситуация изменилась.
Кроме того, в начале августа российский «Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности газопровода Ямал — Европа через Польшу на IV квартал, а также на первые три квартала 2022 г. поквартально. В том же месяце произошла авария на газовом заводе компании в Новом Уренгое, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.
20 сентября «Газпром» также не стал бронировать на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа через Украину на октябрь. Так, «Оператор ГТС Украины» в понедельник предложил транзитные мощности в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн куб. м — через станцию «Сохрановка». Однако по итогам аукциона они остались невостребованными.
Ранее 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) направили в Еврокомиссию письмо с призывом провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые якобы могли привести к росту цен на газ в Европе. Обращение было составлено на фоне высоких темпов удорожания топлива. В российской компании в ответ на это заявили, что поставляют газ на рынок Европы в полном соответствии с контрактными обязательствами. В «Газпром экспорте» подобные обвинения назвали абсурдными.