В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа в 2022 году

Ранее правительство одобрило законопроект, который гарантирует установление МРОТа в России в 2022 г. на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. О том, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 г. и составит 13 617 руб. в начале июля сообщал Минтруд. Прожиточный минимум увеличится на 2,5% до 11 950 руб.