В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа в 2022 году
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 13 617 руб. в месяц. Законопроект зарегистрирован в электронной базе нижней палаты.
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции ч.1 ст.1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установив МРОТ с 1 января 2022 г. на уровне 13 617 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с установленным 1 января 2021 г. (12 792 руб. в месяц), следует из пояснительной записки.
В ней отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2022 г.
Ранее правительство одобрило законопроект, который гарантирует установление МРОТа в России в 2022 г. на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. О том, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 г. и составит 13 617 руб. в начале июля сообщал Минтруд. Прожиточный минимум увеличится на 2,5% до 11 950 руб.