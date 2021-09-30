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В Госдуму внесли законопроект об увеличении МРОТа в 2022 году

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в следующем году до 13 617 руб. в месяц. Законопроект зарегистрирован в электронной базе нижней палаты.

Законопроектом предлагается изложить в новой редакции ч.1 ст.1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда», установив МРОТ с 1 января 2022 г. на уровне 13 617 руб. в месяц. Таким образом, МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с установленным 1 января 2021 г. (12 792 руб. в месяц), следует из пояснительной записки.

В ней отмечается, что принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников. Вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 января 2022 г.

Ранее правительство одобрило законопроект, который гарантирует установление МРОТа в России в 2022 г. на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. О том, что в 2022 г. МРОТ вырастет на 6,4% по сравнению с 2021 г. и составит 13 617 руб. в начале июля сообщал Минтруд. Прожиточный минимум увеличится на 2,5% до 11 950 руб.

Ранее по теме: Правительство одобрило законопроект о МРОТ не ниже прожиточного минимума

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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