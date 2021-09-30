Российские миллениалы стали чаще посещать магазины
Больше половины (55%) российских миллениалов — людей, родившихся примерно в 1981-1996 гг. — стали чаще ходить в обычные магазины в течение последнего года, говорится в исследовании, проведенном компанией Wakefield Research в июне 2021 г. для Visa Back to Business (есть в распоряжении «Ведомостей»).
При этом среди всех россиян только 23% начали чаще посещать различные торговые точки. 19%, наоборот, на фоне пандемии коронавируса стали более настороженно относиться к покупкам в офлайне.
В целом 57% жителей России увеличили частоту походов в магазины в течение последнего года. Этот показатель превышает общемировой, который составляет 40%. При этом доля тех, кто стал отдавать предпочтение магазинам у дома, возросла на 10 п. п. до 49% — с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. Аналитики отметили, что граждане не только делают покупки в подобных торговых точках, но и поддерживают локальный бизнес с помощью «сарафанного радио». Так, каждый третий респондент сообщил, что рекомендует знакомый ему малый бизнес друзьям и знакомым.
В Visa также отметили рост объема бесконтактных транзакций по своим картам. В первый летний месяц он превысил 1 млрд руб. Так, 36% опрошенных российских потребителей полагают, что пандемия навсегда изменила то, как они оплачивают покупки.
Доля граждан, рассчитывающих увидеть терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине, в России выше, чем в среднем мире, показатели составляют 74 и 67% соответственно. Так, почти каждый третий (30%) респондент из России сообщил, что откажется приобретать товары в магазине, где нет возможности оплатить их бесконтактно.
Больше половины (53%) опрошенных считают, что отказ от наличных может защитить их от риска заражения коронавирусом. В июне 16% респондентов отрицательно ответили на вопрос, использовали ли они наличные в течение последней недели.
В конце июля Банк России сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз, отмечал регулятор. При этом онлайн-переводами пользуется большинство взрослого населения страны (75%).