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Российские миллениалы стали чаще посещать магазины

Ведомости

Больше половины (55%) российских миллениалов — людей, родившихся примерно в 1981-1996 гг. — стали чаще ходить в обычные магазины в течение последнего года, говорится в исследовании, проведенном компанией Wakefield Research в июне 2021 г. для Visa Back to Business (есть в распоряжении «Ведомостей»).

При этом среди всех россиян только 23% начали чаще посещать различные торговые точки. 19%, наоборот, на фоне пандемии коронавируса стали более настороженно относиться к покупкам в офлайне.

В целом 57% жителей России увеличили частоту походов в магазины в течение последнего года. Этот показатель превышает общемировой, который составляет 40%. При этом доля тех, кто стал отдавать предпочтение магазинам у дома, возросла на 10 п. п. до 49% — с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. Аналитики отметили, что граждане не только делают покупки в подобных торговых точках, но и поддерживают локальный бизнес с помощью «сарафанного радио». Так, каждый третий респондент сообщил, что рекомендует знакомый ему малый бизнес друзьям и знакомым.

В Visa также отметили рост объема бесконтактных транзакций по своим картам. В первый летний месяц он превысил 1 млрд руб. Так, 36% опрошенных российских потребителей полагают, что пандемия навсегда изменила то, как они оплачивают покупки. 

Доля граждан, рассчитывающих увидеть терминалы бесконтактной оплаты в любом магазине, в России выше, чем в среднем мире, показатели составляют 74 и 67% соответственно. Так, почти каждый третий (30%) респондент из России сообщил, что откажется приобретать товары в магазине, где нет возможности оплатить их бесконтактно.

Больше половины (53%) опрошенных считают, что отказ от наличных может защитить их от риска заражения коронавирусом. В июне 16% респондентов отрицательно ответили на вопрос, использовали ли они наличные в течение последней недели.

В конце июля Банк России сообщил, что общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в пять раз, отмечал регулятор. При этом онлайн-переводами пользуется большинство взрослого населения страны (75%). 

Ранее по теме: ЦБ назвал долю пользующихся онлайн-переводами россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных