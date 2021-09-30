Российские миллениалы стали чаще посещать магазины

В целом 57% жителей России увеличили частоту походов в магазины в течение последнего года. Этот показатель превышает общемировой, который составляет 40%. При этом доля тех, кто стал отдавать предпочтение магазинам у дома, возросла на 10 п. п. до 49% — с ноября 2020 г. по июнь 2021 г. Аналитики отметили, что граждане не только делают покупки в подобных торговых точках, но и поддерживают локальный бизнес с помощью «сарафанного радио». Так, каждый третий респондент сообщил, что рекомендует знакомый ему малый бизнес друзьям и знакомым.