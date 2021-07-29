ЦБ назвал долю пользующихся онлайн-переводами россиян

Ранее аналитики «Сбера» зафиксировали резкий рост доли безналичных платежей на Северном Кавказе во II квартале текущего года. Так, Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика впервые в истории наблюдений попали в список регионов – лидеров по увеличению доли безналичного оборота с I квартала прошлого года. При этом на первом месте по общей доле безналичных платежей Ненецкий автономный округ. За ним — Карелия и Республика Саха (Якутия).