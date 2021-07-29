ЦБ назвал долю пользующихся онлайн-переводами россиян
Более 75% взрослого населения России пользуются онлайн-переводами, следует из результатов опроса, проведенного Центробанком в мае. Отмечается, что за последние пару лет показатель вырос более чем на 20 п. п. Среди указанных лиц 71,4% могли мгновенно — в течение 15 минут — осуществить перевод с помощью мобильной, спутниковой связи или интернета.
Общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в 5 раз.
Использование населением платежных карт также активно растет, указал регулятор. Их доля в розничном обороте составила 67,6%, повысившись на 10,6 п. п.
«Значительное влияние на это оказали пандемия и связанные с ней ограничения. Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%», — сообщил ЦБ.
При этом регулятор ожидает, что по мере восстановления экономики после пандемии последний из показателей снизится. В то же время доля удовлетворенности работой финансовых организаций среди представителей малого и среднего бизнеса составила 82,3%.
Ранее аналитики «Сбера» зафиксировали резкий рост доли безналичных платежей на Северном Кавказе во II квартале текущего года. Так, Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика впервые в истории наблюдений попали в список регионов – лидеров по увеличению доли безналичного оборота с I квартала прошлого года. При этом на первом месте по общей доле безналичных платежей Ненецкий автономный округ. За ним — Карелия и Республика Саха (Якутия).