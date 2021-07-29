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ЦБ назвал долю пользующихся онлайн-переводами россиян

Ведомости

Более 75% взрослого населения России пользуются онлайн-переводами, следует из результатов опроса, проведенного Центробанком в мае. Отмечается, что за последние пару лет показатель вырос более чем на 20 п. п. Среди указанных лиц 71,4% могли мгновенно — в течение 15 минут — осуществить перевод с помощью мобильной, спутниковой связи или интернета.

Общая доля безналичных платежей в стране достигла 70,3%, увеличившись за 2020 г. на 5,6 п. п. С 2013 по 2020 г. доля безналичных платежей в розничном обороте возросла почти в 5 раз.

Использование населением платежных карт также активно растет, указал регулятор. Их доля в розничном обороте составила 67,6%, повысившись на 10,6 п. п. 

«Значительное влияние на это оказали пандемия и связанные с ней ограничения. Они же стали причиной снижения уровня удовлетворенности населения услугами финансовых организаций до 75%», — сообщил ЦБ.

При этом регулятор ожидает, что по мере восстановления экономики после пандемии последний из показателей снизится. В то же время доля удовлетворенности работой финансовых организаций среди представителей малого и среднего бизнеса составила 82,3%.

Ранее аналитики «Сбера» зафиксировали резкий рост доли безналичных платежей на Северном Кавказе во II квартале текущего года. Так, Республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская Республика впервые в истории наблюдений попали в список регионов – лидеров по увеличению доли безналичного оборота с I квартала прошлого года. При этом на первом месте по общей доле безналичных платежей Ненецкий автономный округ. За ним — Карелия и Республика Саха (Якутия).

Ранее по теме: «Сбер» заявил о резком росте популярности безналичных платежей на Северном Кавказе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных