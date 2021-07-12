«Сбер» заявил о резком росте популярности безналичных платежей на Северном Кавказе
Доля безналичных платежей на Северном Кавказе резко выросла во II квартале этого года, говорится в новом исследовании лаборатории «Сбериндекс» и «Чек индекс» IT-компании «Платформа ОФД».
Так, республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская республика впервые за историю наблюдений попали в список регионов – лидеров по увеличению доли безналичного оборота с I квартала прошлого года. Показатели прироста там составили 6,3 п.п. и 6,1 п.п. соответственно. При этом средний по стране показатель прироста составил 4,6 п.п.
Данные регионы заняли седьмое и десятое места в рейтинге аналитиков. При этом в топ-3 вошли Магаданская (+7,5 п.п.) и Тюменская области (+7,4 п.п.), а также Хабаровский край (+7 п.п.).
Лидером по общей доли безналичных платежей стал Ненецкий автономный округ — 71,5%. За ним следуют Карелия и Республика Саха (Якутия) — 66,9% и 66,3% соответственно. Москва в рейтинг не попала, тогда как Санкт-Петербург и Ленинградская область вместе заняли десятую позицию с долей в 64%.
Средний по России показатель составил 58%. Это больше значения первой волны пандемии на 4,6 п.п. С учетом сезонности доля безналичных расходов остается на историческом максимуме, отметили в «Сбере».
«Ускоренное проникновение безнала в повседневное потребление привело к формированию новых бизнес-моделей, которые уже сами ускоряют процесс отказа от наличных, создавая эффект положительной обратной связи. Доля безналичного оборота продолжает быстро расти в продовольственной рознице и общепите», — говорится в исследовании.
Наибольшая доля безналичного оборота среди основных категорий розничной торговли зафиксирована в ресторанах — 80,3%. В топ-5 вошли также сегмент одежды (76%), кафе и столовых (73,2%), электроники (69,9%) и фаст-фуда (67,9%).