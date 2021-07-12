«Сбер» заявил о резком росте популярности безналичных платежей на Северном Кавказе

Так, республика Северная Осетия — Алания и Кабардино-Балкарская республика впервые за историю наблюдений попали в список регионов – лидеров по увеличению доли безналичного оборота с I квартала прошлого года. Показатели прироста там составили 6,3 п.п. и 6,1 п.п. соответственно. При этом средний по стране показатель прироста составил 4,6 п.п.