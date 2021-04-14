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«Сбер» сообщил о рекордном росте безналичных платежей в России

Ведомости

Доля безналичных платежей в расходах россиян в первом квартале текущего года составила 59,4%, что является новым историческим максимум, говорится в исследовании лаборатории «Сбериндекс» и «Чекиндекса» IT-компании «Платформа ОФД». Предыдущий рекорд эксперты кредитной организации зафиксировали по итогам 2020 г. — 54,1%.

«Первый квартал традиционно стал периодом бурного роста доли безналичных покупок. Прирост составил 3,5 п.п. относительно предшествующего квартала, а за год показатель вырос на 6,3 п.п. Это самое крупное увеличение с 2018 г., превосходящее даже динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса», — рассказали аналитики.

По данным «Сбера», доля безналичных платежей относительно четвертного квартала прошлого года выросла практически по всем категориям трат. При этом сокращение в пределах 1 п.п. отмечено в области расходов на электронику и одежду. Среди трат на строительные и хозяйственные товары доля безналичного оборота в первом квартале 2021 г. увеличилась, но оказалась на 2,8 п.п. ниже относительно того же периода 2020 г.

Кроме того, в начале текущего года проникновение безналичных платежей в крупнейших городах России впервые превысило 60%. По данным «Сбера», в восьми из них две трети платежей на данный момент осуществляются безналичным образом. Особенно ярко данная тенденция выражена в северной части страны. Так, доля безналичных платежей в Ненецком АО обновила исторический рекорд и достигла 72,8%. 

Лидером по росту доли безналичного торгового оборота год к году уже второй квартал подряд остается Республика Саха. На втором месте — Магаданская область. 

Кроме того, в топ-10 регионов по доле безналичных платежей вошли шесть из Центрального федерального округа. Средний темп роста подобных расчетов там составил 7,2 п.п. Аналитики утверждают, что подобная тенденция является новой. 

Ранее по теме: Доля безналичного оборота в России обновила исторический максимум

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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