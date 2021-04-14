«Сбер» сообщил о рекордном росте безналичных платежей в России

По данным «Сбера», доля безналичных платежей относительно четвертного квартала прошлого года выросла практически по всем категориям трат. При этом сокращение в пределах 1 п.п. отмечено в области расходов на электронику и одежду. Среди трат на строительные и хозяйственные товары доля безналичного оборота в первом квартале 2021 г. увеличилась, но оказалась на 2,8 п.п. ниже относительно того же периода 2020 г.