«Сбер» сообщил о рекордном росте безналичных платежей в России
Доля безналичных платежей в расходах россиян в первом квартале текущего года составила 59,4%, что является новым историческим максимум, говорится в исследовании лаборатории «Сбериндекс» и «Чекиндекса» IT-компании «Платформа ОФД». Предыдущий рекорд эксперты кредитной организации зафиксировали по итогам 2020 г. — 54,1%.
«Первый квартал традиционно стал периодом бурного роста доли безналичных покупок. Прирост составил 3,5 п.п. относительно предшествующего квартала, а за год показатель вырос на 6,3 п.п. Это самое крупное увеличение с 2018 г., превосходящее даже динамику во время острых стадий (активных волн) коронавируса», — рассказали аналитики.
По данным «Сбера», доля безналичных платежей относительно четвертного квартала прошлого года выросла практически по всем категориям трат. При этом сокращение в пределах 1 п.п. отмечено в области расходов на электронику и одежду. Среди трат на строительные и хозяйственные товары доля безналичного оборота в первом квартале 2021 г. увеличилась, но оказалась на 2,8 п.п. ниже относительно того же периода 2020 г.
Кроме того, в начале текущего года проникновение безналичных платежей в крупнейших городах России впервые превысило 60%. По данным «Сбера», в восьми из них две трети платежей на данный момент осуществляются безналичным образом. Особенно ярко данная тенденция выражена в северной части страны. Так, доля безналичных платежей в Ненецком АО обновила исторический рекорд и достигла 72,8%.
Лидером по росту доли безналичного торгового оборота год к году уже второй квартал подряд остается Республика Саха. На втором месте — Магаданская область.
Кроме того, в топ-10 регионов по доле безналичных платежей вошли шесть из Центрального федерального округа. Средний темп роста подобных расчетов там составил 7,2 п.п. Аналитики утверждают, что подобная тенденция является новой.