Доля безналичного оборота в России обновила исторический максимум
Доля безналичного торгового оборота в России в 2020 г. достигла рекордных 54,1%, что на 4,9 п.п. выше показателя предыдущего года в 49,2%, говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и IT-компании «Платформа ОФД».
«В 2020 г. радикально изменились потребительские привычки. Теперь покупатели предпочитают избегать ненужных контактов с загрязненными поверхностями, к которым, безусловно, относятся бумажные деньги», — заявили в «Сбере».
Эксперты обратили внимание, что рост доли безналичного оборота наблюдался в стране, несмотря на рекордное увеличение объема наличных в обращении. Так, ранее Банк России сообщил, что на фоне пандемии граждане активно забирали средства из банков, в результате чего в обороте оказалось 13,4 трлн руб. — максимальный исторический показатель.
«Это подтверждает наши гипотезы о том, что, во-первых, драйвером спроса на кэш являются не физические, а юридические лица, и, во-вторых, существенная часть наличных средств выбывает из видимой части оборота, т.е. используется в сером сегменте экономики или в качестве сбережений», — отметили аналитики.
В «Сбере» назвали «выдающимся рывком» тот факт, что к четвертому кварталу 2020 г. более половины (53,1%) платежей в магазинах у дома, где раньше россияне традиционно предпочитали рассчитываться бумажными деньгами, были безналичными. В аналогичный период прошлого года этот показатель был на 8,8 п.п. меньше.
При этом лидером по доле безналичных платежей по основным категориям розничной торговли являются рестораны, сообщили аналитики. К концу года она составила 76,6% — на 5,4 п.п. больше сопоставимого периода 2019 г.
Регионом-лидером по доле безналичного торгового оборота в четвертом квартале стал Ненецкий АО — 70%. В тройку лидеров вошли также Республика Карелия (64,9%) и Мурманская область (64,1%). Однако наибольший рост за год был зафиксирован в Республике Саха — +9,6 п.п., до 63,8%.