Доля безналичного оборота в России обновила исторический максимум

В «Сбере» назвали «выдающимся рывком» тот факт, что к четвертому кварталу 2020 г. более половины (53,1%) платежей в магазинах у дома, где раньше россияне традиционно предпочитали рассчитываться бумажными деньгами, были безналичными. В аналогичный период прошлого года этот показатель был на 8,8 п.п. меньше.