Объем наличных в обращении в России за год вырос более чем на четверть

Ранее ЦБ обнародовал информационно-аналитический комментарий, где сообщил о постепенном возвращении россиян к модели поведения в отношении наличных, которая была у них до пандемии коронавируса. В то же время регулятор отметил тогда, что процесс возвращения наличных в банки зависит от того, как будет проходить нормализация эпидемиологической ситуации в стране, и может растянуться на несколько лет.