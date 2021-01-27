Объем наличных в обращении в России за год вырос более чем на четверть
К 1 января 2021 г. в России в обращении находилось 13,4 трлн руб., следует из данных Банка России. Это является рекордным значением, которое на 26,4% больше показателя от 1 января 2020 г. — 10,6 трлн руб.
«В 2020 г. произошло заметное увеличение объема наличных в обращении, и прежде всего это было связано с пандемией коронавируса и ограничительными мерами. В условиях самоизоляции граждане проявляли повышенный спрос на наличные деньги, стараясь запастись ими и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы», — рассказал заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев.
В ЦБ отметили, что наибольший рост объема наличных в обращении наблюдался во втором квартале 2020 г. — 1,2 трлн руб. при общем годовом увеличении в 2,8 трлн руб. В основном увеличилась доля купюр крупных номиналов в обращении, подчеркнул регулятор. Доля пятитысячных за год возросла на 5 п.п. — до 31%, двухтысячных — на 1 п.п., до 5%.
В ЦБ добавили, что спрос на наличные в России стал выравниваться в июле и впоследствии приблизился к обычным сезонным показателям. В ноябре произошло характерное для этого времени сокращение объема, а в декабре был зафиксирован традиционный рост, рассказал Алексеев. Он объяснил, что спрос на наличные в праздники всегда повышается. Кроме того, банки увеличивают запасы наличных для пополнения касс и банкоматов в новогодний период.
Ранее ЦБ обнародовал информационно-аналитический комментарий, где сообщил о постепенном возвращении россиян к модели поведения в отношении наличных, которая была у них до пандемии коронавируса. В то же время регулятор отметил тогда, что процесс возвращения наличных в банки зависит от того, как будет проходить нормализация эпидемиологической ситуации в стране, и может растянуться на несколько лет.