ЦБ увидел признаки возвращения спроса на наличные к уровню до пандемии
В ноябре объем наличных денег в обращении в России сократился впервые с февраля 2020 г., что говорит о постепенном возвращении граждан к модели поведения, которая была у них до пандемии коронавируса, следует из нового информационно-аналитического комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».
«Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии», — сказано в документе.
Из статистики ЦБ следует, что к 1 ноября в обращении находилось более 12,94 трлн руб. — рекордный объем за все время наблюдений. При этом к 1 декабря показатель сократился и составил 12,91 трлн руб.
Отток ликвидности из банковского сектора наблюдался в России с марта, говорится в материалах регулятора. Так, незадолго до объявления 30 марта 2020 г. режима нерабочих дней во всей стране население стало предъявлять повышенный спрос на наличные. По данным регулятора, за март в оборот вошли рекордные 719,4 млрд руб.
Процесс возвращения наличных в банки в зависимости от того, как будет проходить нормализация эпидемиологической ситуации в стране, может растянуться на несколько лет, предупредил ЦБ. На данный момент регулятор прогнозирует показатель структурного профицита ликвидности на конец 2021 г. на уровне с 0,7–1,3 трлн руб.