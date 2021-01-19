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ЦБ увидел признаки возвращения спроса на наличные к уровню до пандемии

Ведомости

В ноябре объем наличных денег в обращении в России сократился впервые с февраля 2020 г., что говорит о постепенном возвращении граждан к модели поведения, которая была у них до пандемии коронавируса, следует из нового информационно-аналитического комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки». 

«Возобновился рост значимости безналичного денежного обращения. В ноябре впервые с начала года объем наличных рублей в обращении сократился, а годовые темпы его прироста замедлились, что может отражать начало возвращения к экономическому поведению, преобладавшему до пандемии», — сказано в документе.

Из статистики ЦБ следует, что к 1 ноября в обращении находилось более 12,94 трлн руб. — рекордный объем за все время наблюдений. При этом к 1 декабря показатель сократился и составил 12,91 трлн руб.

Отток ликвидности из банковского сектора наблюдался в России с марта, говорится в материалах регулятора. Так, незадолго до объявления 30 марта 2020 г. режима нерабочих дней во всей стране население стало предъявлять повышенный спрос на наличные. По данным регулятора, за март в оборот вошли рекордные 719,4 млрд руб. 

Процесс возвращения наличных в банки в зависимости от того, как будет проходить нормализация эпидемиологической ситуации в стране, может растянуться на несколько лет, предупредил ЦБ. На данный момент регулятор прогнозирует показатель структурного профицита ликвидности на конец 2021 г. на уровне с 0,7–1,3 трлн руб. 

Ранее по теме: Банки перед кризисом запаслись наличной валютой

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных