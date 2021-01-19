ЦБ увидел признаки возвращения спроса на наличные к уровню до пандемии

В ноябре объем наличных денег в обращении в России сократился впервые с февраля 2020 г., что говорит о постепенном возвращении граждан к модели поведения, которая была у них до пандемии коронавируса, следует из нового информационно-аналитического комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».