Банки перед кризисом запаслись наличной валютой

В последние месяцы банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. По данным ЦБ, россияне в марте забрали из банков $5 млрд. В апреле валютные вклады сократились еще на 1,1%, указано в обзоре ЦБ «Финансовый пульс», то есть в абсолютном выражении отток мог составить еще около $1 млрд. С 1 по 19 мая вклады снизились еще на 0,6%, сообщал в пятницу ЦБ, но структуру оттока по валютам не раскрывал, напомнив лишь, что данные на середину мая не показательны. В конце месяца средства на счетах традиционно растут за счет начисления зарплат, пособий, пенсий и других выплат, объяснял регулятор.