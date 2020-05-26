Банки перед кризисом запаслись наличной валютой

Банки перед кризисом запаслись наличной валютойЗа месяц они ввезли более $6 млрд наличными – рекорд с 2014 года
В марте банки ввезли в Россию рекордную за шесть лет сумму наличной валюты – $6,1 млрд, следует из данных Центробанка. Больше – $17,7 млрд – банки последний раз ввозили во время обвала рубля в декабре 2014 г. Поставки наличной валюты в марте выросли в шесть раз к февралю ($959 млн) и почти втрое к марту прошлого года ($2,7 млрд).
В основном банки ввозили наличные доллары – на $4,95 млрд. Больше долларов они ввозили только в декабре 2014 г. – $10,15 млрд. Поставки евро подскочили не так сильно – до 1 млрд, тогда как еще в октябре 2019 г., к примеру, банки ввезли 1,36 млрд евро.
Банки ввозят наличную валюту в основном для клиентов-физлиц – валютные транзакции компаний проходят в безналичном порядке, говорит старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. В марте сильно подскочила волатильность на рынках, напоминает он, и банки в ожидании увеличения спроса со стороны населения увеличили ввоз наличных: «В условиях неопределенности банки традиционно готовятся к росту конверсионных операций населения».
В последние месяцы банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. По данным ЦБ, россияне в марте забрали из банков $5 млрд. В апреле валютные вклады сократились еще на 1,1%, указано в обзоре ЦБ «Финансовый пульс», то есть в абсолютном выражении отток мог составить еще около $1 млрд. С 1 по 19 мая вклады снизились еще на 0,6%, сообщал в пятницу ЦБ, но структуру оттока по валютам не раскрывал, напомнив лишь, что данные на середину мая не показательны. В конце месяца средства на счетах традиционно растут за счет начисления зарплат, пособий, пенсий и других выплат, объяснял регулятор.
Увеличивать объем доступной валюты банки заставил сильный спрос физлиц, согласен директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень: «С учетом того, что обращение валюты внутри страны имеет ограниченный характер, корпоративный сегмент в меньшей мере заинтересован в увеличении такой наличности». Отток вкладов же был спровоцирован началом режима самоизоляции, а также новостями о введении налога на доход по крупным вкладам, полагает он.
В апреле повышенный спрос населения на наличность сохранялся, однако ввоз валюты, скорее всего, сократился, считает Пивень: банки могли заранее обеспечить себя валютой на случай реализации стрессовых сценариев и реагировать на колебания спроса за счет возможностей внутреннего рынка. Кроме того, стабилизация обстановки на валютном рынке могла подтолкнуть держателей валютных накоплений к продаже части накопленной «подушки безопасности», допускает он. По мнению Петроневича, в мае – июне банки, скорее всего, сократят поставки: волатильность снизилась, а спрос на валюту в туристических целях из-за коронавируса в этом году будет снижен.
Ситуация на валютном рынке сейчас стабильна, заявил во вторник, выступая в Госдуме, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин (с 1 июня он станет зампредом ЦБ). По его словам, регулятор ожидает некоторого восстановления спроса на валюту со стороны импортеров, но спада туристического спроса на валюту: «Вместе с тем такая компонента спроса на валюту, которая была раньше весьма значимой во второй половине года, особенно летом, – это международные поездки, наверное, в этом году этой компоненты не будет» (цитата по ТАСС).