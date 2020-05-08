Вклады населения в апреле выросли на 0,8%

По сравнению с ситуацией год назад динамика скромная, замечает Петроневич: в апреле 2019 г. прирост составил около 600 млрд руб. с исключением влияния валютной переоценки. На росте вкладов в апреле, конечно, отразились капитализация процентов, признает он, а также приток средств на счета эскроу, который с учетом динамики в последние месяцы, по его оценке, мог составить 60–80 млрд руб. Однако даже с поправкой на счета эскроу и капитализацию процентов можно говорить и о том, что приток на депозиты есть, подчеркивает Петроневич. Впрочем, прирост мог быть связан с выплатой годовых бонусов за 2019 г., так как некоторые компании выплачивают их работникам в апреле – мае, после подготовки годовой отчетности, предполагает он.