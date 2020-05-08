Вклады населения в апреле выросли на 0,8%Это результат сокращения потребления и набежавших процентов
Ситуация с вкладами населения в апреле улучшилась, рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 8 мая. По предварительным данным регулятора, за месяц средства населения в банках выросли на 0,8% после 1%-ного оттока в марте. На начало апреля россияне держали в банках 31,5 трлн руб., в таком случае прирост за месяц составил бы около 250 млрд руб.
В марте банки, напротив, столкнулись с оттоком средств населения: по данным ЦБ, россияне забрали 1% вкладов. Пострадали в основном валютные вклады, сократившиеся на $5 млрд, тогда как рублевые вклады прибавили 20 млрд руб. При этом формально средства населения в марте выросли – на 645 млрд руб. – за счет подешевевшего в марте рубля (16% к доллару и евро) и переоценки валютных вкладов.
ЦБ объяснял сокращение вкладов тем, что россияне в марте активно делали покупки на случай самоизоляции, а также совершали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен. Сокращение валютных средств в марте было, в частности, связано с тем, что несколько крупных банков прекратили принимать валюту во вклады, что выступает разовым фактором, замечает старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич.
Крупные банки в ответ начали повышать ставки вкладов. В конце марта средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения, которую рассчитывает ЦБ, перешла к росту впервые с ноября. Ко второй декаде апреля показатель прибавил почти 0,3 процентного пункта (п. п.) и достиг 5,432%. Но в конце апреля, после того как ЦБ снизил ключевую ставку сразу на 0,5 п. п. до 5,5%, некоторые крупные банки вернулись к снижению ставок вкладов. В результате максимальная ставка вкладов в третью декаду апреля тоже снизилась – на 0,069 п. п. до 5,363%.
Проценты копятся, расходы падают
Рост менее 1% скорее связан с техническими факторами, чем ростом спроса на вклады и счета, считает аналитик S&P Роман Рыбалкин. Чуть менее половины прироста, по его оценке, могла дать капитализация процентов, набежавших за месяц по вкладам и счетам. Средняя стоимость фондирования от физических лиц в рублях в крупных банках, на которые приходится основная часть пассивов, составляла около 5% годовых по итогам 2019 г., что дает прирост за месяц примерно на 0,4 п. п., рассуждает Рыбалкин. Кроме того, из-за режима самоизоляции в апреле резко сократилось потребление, что могло привести к росту остатков крупных вкладчиков на счетах в банках по итогам месяца, добавляет он.
Апрельское увеличение средств физлиц на 0,8% абсолютно органично и может быть объяснено в первую очередь капитализацией процентов и начислением зарплат, согласна аналитик Moody's Ольга Ульянова:«Люди запаслись наличными в марте и сейчас уже не снимают их в таком количестве, к тому же многие сократили расходы, благодаря чему остатки на счетах снижаются меньше обычного». Хотя часть притоков могла быть обусловлена реакцией на промовклады с привлекательным условиями, допускает она, вряд ли это основная причина прироста.
Представитель Сбербанка отказался комментировать поведение вкладчиков банка в апреле. Совкомбанк фиксирует прирост средств на счетах в апреле, подтвердил его представитель, но размер не уточнил. МКБ в апреле наблюдал прирост по накопительным счетам и ждет роста интереса к депозитным продуктам с ослаблением режима самоизоляции, говорит его представитель, также не называя цифр.
Росбанк предпочитает рассматривать не отдельно динамику вкладов, а использовать целостный подход к размещению портфеля средств клиентов в целом, сообщила замдиректора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина, отказавшись от других комментариев. «Открытие» в апреле наблюдало незначительный рост остатков на счетах (как карточных, так и накопительных) розничных клиентов, связанный прежде всего с сокращением потребления в связи с карантином, рассказал начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса Александр Бородкин. «Ведомости» ожидают ответа от других крупных розничных банков.
По сравнению с ситуацией год назад динамика скромная, замечает Петроневич: в апреле 2019 г. прирост составил около 600 млрд руб. с исключением влияния валютной переоценки. На росте вкладов в апреле, конечно, отразились капитализация процентов, признает он, а также приток средств на счета эскроу, который с учетом динамики в последние месяцы, по его оценке, мог составить 60–80 млрд руб. Однако даже с поправкой на счета эскроу и капитализацию процентов можно говорить и о том, что приток на депозиты есть, подчеркивает Петроневич. Впрочем, прирост мог быть связан с выплатой годовых бонусов за 2019 г., так как некоторые компании выплачивают их работникам в апреле – мае, после подготовки годовой отчетности, предполагает он.