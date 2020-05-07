Как при самоизоляции открыть вклад в новом банке

Между банками – участниками СБП можно также перевести деньги по номеру телефона, сейчас к ней подключено более 50 банков, в частности 10 системно значимых. Сбербанк полностью подключится к СБП в июне, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале апреля. Но переводы через СБП выгоднее клиентам с небольшими вкладами: комиссия не взимается только при переводах до 100 000 руб. в месяц, а при переводах свыше она может составить до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. При этом банки – участники СБП могут также устанавливать лимиты на сумму перевода за операцию, в день или месяц.