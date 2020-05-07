Как при самоизоляции открыть вклад в новом банке

Как при самоизоляции открыть вклад в новом банкеСделать это можно в нескольких банках
Режим самоизоляции россиян сделал онлайн-сервисы востребованными как никогда. Не стал исключением и банковский сектор. Клиенты большинства крупных банков давно освоили дистанционные сервисы и без проблем проводят операции со счетами и вкладами удаленно, без визита в отделение. В условиях самоизоляции трудности начинаются, когда нужно стать клиентом банка, например разместить в нем деньги.
«Ведомости» разбирались, что нужно учесть вкладчику при оформлении депозитов онлайн в новом для себя банке.
Вклад с доставкой на дом
Антиотмывочное законодательство запрещает банкам открывать счета новым клиентам без их личного присутствия. Тем, кто хочет впервые разместить деньги в банке без визита в офис, некоторые кредитные организации готовы прислать специалиста на дом. Он доставит пластиковую карту, чтобы клиент далее мог подключиться к дистанционному обслуживанию (мобильный банк или интернет-банк) и открыть вклад. Такие услуги предоставляют, к примеру, банк «Открытие» (сервис «Карта на дом»), Газпромбанк (вклад «Успех»), «Тинькофф», ПСБ, Совкомбанк, банк «Санкт-Петербург».
Для этого нужно оставить заявку на сайте или (как, например, у «Тинькофф») в мобильном приложении банка. Сотрудник привозит карту на дом, проводит идентификацию клиента.
Чтобы получить карту, необходимо предъявить паспорт, говорит представитель ПСБ: сотрудник банка, доставляющий карту (в маске, перчатках и с антисептиком), предоставит все необходимые документы для идентификации, как это было бы в отделении банка. Далее банк проверит их и после этого активирует карту, информация об этом поступит по смс. Далее с помощью карты клиент может подключаться к интернет-банку и удаленно проводить любые операции, в том числе открывать вклады.
C момента подачи заявки до получения и активации карты уйдет не более суток, обещает представитель «Тинькофф». В «Открытии» между подачей заявки и приездом курьера проходит один-два дня, в Газпромбанке – от трех дней в Москве, рассказали представители банков.
Биометрический депозит
Дистанционно стать клиентом банка технически возможно, если у будущего вкладчика есть подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги» и ранее им были сданы образцы биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС). О готовности таким образом оформить нового клиента «Ведомостям» заявили ВТБ, Россельхозбанк (РСХБ), «Тинькофф», «Ак барс» (для владельцев устройств на Android), Совкомбанк, «Почта банк», ПСБ и др.
ЕБС заработала летом 2018 г., она позволяет, единожды сдав в любом из отделений банков биометрию (изображение лица и слепок голоса), получать банковские услуги удаленно. Но россияне не спешат сдавать в нее свои данные – пока это сделали 133 000 человек.
Если клиент входит в это число, он может авторизоваться на сайте или в мобильном приложении банка с помощью логина и пароля к порталу госуслуг и подтвердить личность по биометрическим данным: произнести сгенерированную системой короткую контрольную фразу, глядя в камеру смартфона или компьютера. После верификации в ЕБС клиент подписывает договор комплексного банковского обслуживания с помощью кода из смс и может пользоваться услугами банка – вся процедура дистанционного открытия счета на базе биометрии занимает не более пяти минут, уверяет представитель банка «Ак барс».
На деле не все так просто. Прохождение удаленной идентификации требует терпения: ЕБС и банковские системы пока работают не совсем корректно, так что пройти оформление с первого раза получается не всегда, в чем убедились «Ведомости».
Надбавки за удаленку
Став клиентом банка, в мобильном приложении или интернет-банке можно, как правило, открыть любой вклад из линейки. Исключение – это депозиты, предполагающие одновременное оформление инвестиционного продукта: полиса инвестиционного или накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), пая паевого инвестиционного фонда (ПИФ) или индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
В банке «Зенит», к примеру, клиенты могут оформить дистанционно любой вклад, кроме комплексного продукта «Стратегия лидерства», так как по его условиям необходимо заключить договор инвестиционного или накопительного страхования жизни, говорит представитель банка. В банке «Уралсиб» онлайн доступна вся депозитная линейка, кроме вклада «Стратегия» с инвестиционным продуктом (по выбору клиента – ИСЖ, НСЖ, ИИС, ПИФ).
Многие банки за дистанционное оформление вклада готовы поощрить клиентов надбавкой к ставке: обычно это дополнительные 0,1–0,5 процентного пункта (п. п.). Такие поощрения хотя бы по отдельным вкладам есть у ВТБ, РСХБ, Альфа-банка, «Абсолют банка», «МТС банка», банков «Уралсиб», «Ак барс», Дом.РФ, «Восточный» и др.
ВТБ, к примеру, в зависимости от срока доплачивает дополнительно 0,14–0,15 п. п. к ставке по вкладу «Время роста», если открыть его онлайн. В банке «Санкт-Петербург» ставки вкладов «Стратег online» и «Рантье online» на 0,4 п. п. выше ставок аналогичных продуктов, оформленных в офисе. Банк «Зенит» за оформление онлайн начисляет дополнительные 0,25 п. п. к ставкам вкладов «Пополняемый доход» и «Высокий доход», Почта-банк – столько же по всем вкладам базовой линейки («Капитальный», «Доходный», «Накопительный»), но только в первые три месяца.
Дистанционные расходы
Следующий шаг после дистанционного открытия вклада – внесение средств. Если клиент хочет положить на вклад наличные, ему все же придется посетить отделение или воспользоваться банкоматом банка либо его партнеров (их список можно найти на сайте) с функцией приема наличных, зачислить деньги на счет карты и далее перевести во вклад.
Альтернативный вариант – перевести средства безналично со счета в другом банке. Но в этом случае можно потерять часть средств за счет комиссии за перевод. Банк-получатель комиссию за входящий перевод обычно не берет, а Сбербанк, к примеру, на время самоизоляции отменил до 1 июня комиссию за пополнение своих карт с карт других банков.
Но комиссию, скорее всего, потребуется заплатить банку-отправителю; у него также могут действовать ограничения по сумме перевода за одну операцию, в день или месяц. Размер комиссии, а также лимит по сумме обычно варьируются в зависимости от способа перевода – по реквизитам счета, по номеру карты или номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей (СБП).
Комиссия за карточный перевод или перевод со счета на счет в крупных банках может составить от 0,5 до 2% от суммы перевода. Избежать комиссии обычно удается при переводе средств с карты на карту, если он проводится на сайте банка получателя.
Между банками – участниками СБП можно также перевести деньги по номеру телефона, сейчас к ней подключено более 50 банков, в частности 10 системно значимых. Сбербанк полностью подключится к СБП в июне, рассказывала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале апреля. Но переводы через СБП выгоднее клиентам с небольшими вкладами: комиссия не взимается только при переводах до 100 000 руб. в месяц, а при переводах свыше она может составить до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб. При этом банки – участники СБП могут также устанавливать лимиты на сумму перевода за операцию, в день или месяц.
Итак, сейчас возможность впервые открыть вклад в банке дистанционно действительно есть, но не везде. Клиенту придется либо пойти на компромисс, выбирая из ограниченного списка банков, работающих удаленно с новыми клиентами, либо отложить оформление вклада в желанном банке до лучших времен, когда посещать отделения станет безопасно. Правда, и ставки по вкладам к тому времени могут заметно измениться не в лучшую сторону.