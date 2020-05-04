Открытие банковского счета при помощи биометрии – настоящий квест

В условиях пандемии, когда физическая свобода ограничена, в отличие от цифровой, возможность дистанционного открытия счета в банке, клиентом которого вы не являетесь, могла бы быть как нельзя кстати. Например, чтобы сделать вклад или получить кредит. Эта «цифровая свобода», обещает «Ростелеком», будет возможна благодаря Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой он является. С ее помощью можно стать клиентом какого-либо банка, не нарушая режима самоизоляции. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно сдать в ЕБС свои данные – изображение лица и образец голоса, и быть зарегистрированным на портале госуслуг.