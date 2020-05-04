Открытие банковского счета при помощи биометрии – настоящий квест«Ведомости» протестировали Единую биометрическую систему
В условиях пандемии, когда физическая свобода ограничена, в отличие от цифровой, возможность дистанционного открытия счета в банке, клиентом которого вы не являетесь, могла бы быть как нельзя кстати. Например, чтобы сделать вклад или получить кредит. Эта «цифровая свобода», обещает «Ростелеком», будет возможна благодаря Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой он является. С ее помощью можно стать клиентом какого-либо банка, не нарушая режима самоизоляции. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно сдать в ЕБС свои данные – изображение лица и образец голоса, и быть зарегистрированным на портале госуслуг.
Биометрические данные в ЕБС сдали 133 000 россиян (сделать это можно в 13 500 отделений 239 банков, данные ЦБ), в том числе корреспондент «Ведомостей». Она и провела тест-драйв этой системы и попробовала открыть с ее помощью счета в банках. Это оказалось испытанием не для слабонервных. Основной вывод: «Осторожно, выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить это дома».