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Открытие банковского счета при помощи биометрии – настоящий квест

«Ведомости» протестировали Единую биометрическую систему
Анна Еремина
Гавриил Григоров / ТАСС

В условиях пандемии, когда физическая свобода ограничена, в отличие от цифровой, возможность дистанционного открытия счета в банке, клиентом которого вы не являетесь, могла бы быть как нельзя кстати. Например, чтобы сделать вклад или получить кредит. Эта «цифровая свобода», обещает «Ростелеком», будет возможна благодаря Единой биометрической системе (ЕБС), оператором которой он является. С ее помощью можно стать клиентом какого-либо банка, не нарушая режима самоизоляции. Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно сдать в ЕБС свои данные – изображение лица и образец голоса, и быть зарегистрированным на портале госуслуг.

Биометрические данные в ЕБС сдали 133 000 россиян (сделать это можно в 13 500 отделений 239 банков, данные ЦБ), в том числе корреспондент «Ведомостей». Она и провела тест-драйв этой системы и попробовала открыть с ее помощью счета в банках. Это оказалось испытанием не для слабонервных. Основной вывод: «Осторожно, выполнено профессионалами, не пытайтесь повторить это дома».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных