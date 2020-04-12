ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ВТБ в четверг объявил о возможности стать его клиентом дистанционно с помощью ЕБС. Оператор системы – «Ростелеком». ЕБС заработала летом 2018 г., она позволяет, единожды сдав в любом из отделений банков биометрию (изображение лица и слепок голоса), получать банковские услуги удаленно. Однако оборудование офисов банков для сбора биометрии шло медленно, а люди не спешат сдавать в нее свои данные: на начало января в системе было лишь 110 000 человек. Для тех, кто становится клиентом банка через ЕБС, по закону сейчас доступно открытие счетов и вкладов, платежи и переводы, кредиты. ВТБ за два дня с момента начала работы с ЕБС открыл 10 счетов для новых клиентов, привел статистику Чугуно​в.