ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентамНо только во время изоляции и для социально значимых платежей
Массовая самоизоляция россиян из-за пандемии коронавируса заставила ЦБ отступить от одного из своих основных принципов, закрепленных в антиотмывочном законе: он допустил в ряде случаев открытие счета новым клиентам без визита в банк для их идентификации.
ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора. Но только в тех случаях, если счет открыт для осуществления или получения «социально значимых платежей», например алиментов, пенсий, стипендий, иных социальных выплат, страховых возмещений, платежей по ипотечным кредитам, перечисляет Скобелкин. Мера будет действовать с 6 апреля по 1 июля из-за «сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки».
«В условиях развития пандемии очень важно, чтобы финансовые сделки проводились преимущественно дистанционно. Это позволит клиентам не посещать офисы, а банкам ‒ не выводить на работу большое количество сотрудников», – объясняется в пресс-релизе ЦБ.
Сейчас антиотмывочный закон запрещает банкам открывать счета новым клиентам без их личного присутствия. Исключение ‒ открытие счета с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Запрет также не распространяется на открытие новых счетов действующим клиентам банка, т. е. уже прошедшим идентификацию, или тем, кто является клиентом компании, входящей в одну группу с банком, в котором человек планирует открыть счет. Временное послабление ЦБ согласовал с Федеральной службой по финансовому мониторингу, указал Скобелкин в письме. «Ведомости» направили запрос в Росфинмониторинг.
Речь не идет об отказе от идентификации клиента, настаивает регулятор. «Идентификация предполагает получение определенного набора сведений. По общему правилу для физического лица счет открывается при личном присутствии. В текущих условиях в ряде случаев, описанных в письме Банка России, в банк можно не приходить. Получить необходимую информацию банк может от клиента, используя современные средства связи», – говорится в ответе на запрос «Ведомостей». ЦБ особо подчеркнул, что будет наказывать банки, если обнаружит, что они открыли счета на основе недостоверных идентификационных сведений. Также он рекомендовал прописать в договоре банковского счета необходимость идентификации клиента при его личном присутствии после 1 июля, следует из письма Скобелкина.
В 2018 г. доля взрослого населения, имеющего хотя бы один банковский счет, составила 87%, по данным опроса ЦБ. На конец 2018 г. в России было 280 млн активных счетов физических лиц, из них 220 млн ‒ это счета с возможностью дистанционного доступа через интернет.
Инициатива Банка России, безусловно, своевременная, так как позволит получить банковские услуги лицам, которые не имеют возможности покинуть свой дом в текущей ситуации с эпидемиологической обстановкой и вводимыми ограничениями перемещения в регионах, считает старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Расширение возможности дистанционного открытия счета для социально значимых платежей позволит увеличить число новых клиентов банка, пришедших через дистанционные каналы, продолжает Чугунов. По его словам, ВТБ пока не получал информацию по упрощению идентификации клиентов. По предварительным данным, для новых клиентов потребуется использование учетной записи на портале госуслуг, где уже зарегистрированы 80 млн человек, знает Чугунов. Его банк ждет дополнительных разъяснений в начале недели.
Необходимость аутентификации клиентов – это не только требование ЦБ, это забота самого банка о своей репутации и борьбе с мошенничеством, говорит руководитель службы внутреннего контроля банка «Ак барс» Сергей Мешалкин. По международным стандартам банкир должен знать своего клиента, т. е. идентифицировать его, подчеркивает он. По его мнению, предложенную меру ЦБ будет сложно применить без наличия в банке биометрических данных.
«Мы приветствуем инициативу ЦБ по дистанционному открытию счетов клиентам», – говорит директор дирекции цифрового бизнеса Промсвязьбанка Юрий Чернышев. В его банке для новых клиентов сейчас доступно удаленное открытие банковских карт: заявку можно подать на сайте банка, а доставка и идентификация осуществляются курьерами, объясняет он. Действующие клиенты могут совершать все операции через интернет и мобильный банк: проводить платежи, открывать вклады и оформлять и погашать кредиты, напоминает он.
Представитель Сбербанка от комментариев отказался.
ВТБ в четверг объявил о возможности стать его клиентом дистанционно с помощью ЕБС. Оператор системы – «Ростелеком». ЕБС заработала летом 2018 г., она позволяет, единожды сдав в любом из отделений банков биометрию (изображение лица и слепок голоса), получать банковские услуги удаленно. Однако оборудование офисов банков для сбора биометрии шло медленно, а люди не спешат сдавать в нее свои данные: на начало января в системе было лишь 110 000 человек. Для тех, кто становится клиентом банка через ЕБС, по закону сейчас доступно открытие счетов и вкладов, платежи и переводы, кредиты. ВТБ за два дня с момента начала работы с ЕБС открыл 10 счетов для новых клиентов, привел статистику Чугунов.