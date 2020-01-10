Банки не выполняют план ЦБ по сбору биометрии

ЦБ предполагает освободить от сбора биометрии операционные кассы вне кассового узла и мини-офисы банков с одним сотрудником – для сбора биометрии нужны двое. Кроме того, законопроект предусматривает отсрочку обязанности сбора биометрических данных в ЕБС для банков с базовой лицензией. «Мы рассчитываем на принятие законопроекта в ближайшее время», – сказал представитель ЦБ. Этим же законопроектом (сейчас на сайте Госдумы опубликована лишь версия, прошедшая первое чтение) планируется дать возможность банкам оказывать любые финансовые услуги с помощью ЕБС. Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в сентябре рассказывал (его цитировали «РИА новости»), что осенью 2019 г. будут внесены изменения в законодательство, которые позволят использовать биометрическую идентификацию при получении государственных услуг, но пока этого не случилось.