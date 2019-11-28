ЦБ может освободить банки от сбора биометрии в мини-офисах

Эта система заработала летом 2018 г., инициатором ее создания был Центробанк, оператор – «Ростелеком». С ее помощью россияне могут открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты без визита в отделение. Сдать данные в ЕБС – слепки голосов и изображения лиц – можно в отделениях банков. Но банки не стремились собирать биометрию – это дорогой проект: оборудование каждого отделения, по словам начальника отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольги Алексюк, стоит 50 000–100 000, и это далеко не все затраты. Поэтому ЦБ и установил график подключения, который, впрочем, не всегда соблюдался.