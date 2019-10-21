Банки просят ЦБ отменить 27 «антиотмывочных» норм
Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили Центробанку устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства, сообщает РБК со ссылкой на материалы совещания с представителями ЦБ от 16 октября.
Основные предложения бизнеса касаются вопросов идентификации клиентов и запроса документов. Финансовые организации не хотят определять бенефициаров мелких транзакций и платежей ЖКХ и запрашивать у иностранцев миграционные карты. Кроме того, участники рынка просят убрать из числа субъектов «антиотмывочного» закона страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни.
Инициативы затрагивают основной «антиотмывочный» закон – 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний ЦБ по этой теме.
В общей сложности участники финансового рынка предлагают ЦБ отменить 27 норм в рамках «регуляторной» гильотины. В сентябре ЦБ предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или уже не актуальны.