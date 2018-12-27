Банки начали погоню за биометрическими данными клиентов
Впереди всех Сбербанк, запустивший свой сбор данных клиентов
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Евгений Разумный / Ведомости
«Узнал из рекламы в банкомате Сбербанка, что скоро меня смогут «обслужить по лицу», — пошутил в Facebook один из клиентов банка, намекая на двусмысленность словосочетания «обслужить по лицу».
В этом году Сбербанк пообещал, что в его офисах, банкоматах и мобильном приложении появится распознавание по лицу, а при звонке в колл-центр система сможет узнавать клиентов по голосу. В перспективе эти технологии помогут ускорить обслуживание и повысить безопасность операций благодаря дополнительному фактору, позволяющему подтвердить личность.
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