Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Сбербанк узнает не по паспорту, а по лицу

Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей

Иногда он пугает клиентов, что не сможет обслуживать тех, кто не сдал образцы голоса и лица