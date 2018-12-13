Статья опубликована в № 4717 от 14.12.2018 под заголовком: Сбербанк узнает не по паспорту, а по лицу
Сбербанк собрал биометрические данные миллиона людей
Иногда он пугает клиентов, что не сможет обслуживать тех, кто не сдал образцы голоса и лица
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Отрыв Сбербанка в биометрической гонке отчасти можно объяснить агрессивными продажами
Андрей Гордеев / Ведомости
«Мы собираем биометрию вовсю», – рассказал предправления Сбербанка Герман Греф. По его словам, в биометрической базе Сбербанка находятся уже «миллионы» образцов биометрических данных клиентов (точную цифру он не назвал).
Система Сбербанка «в значительно более продвинутой стадии», чем государственная Единая биометрическая система (ЕБС), которую создают ЦБ и «Ростелеком», уверен Греф: в ЕБС сейчас «значительно меньше» образцов. К октябрю биометрию в ЕБС сдало около 2000 человек, говорил представитель «Ростелекома».
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