Сбербанк потратит на «Спасибо» больше, чем планировал

Банк установил четыре уровня привилегий, чтобы перейти на следующий уровень, клиент должен выполнить определенный набор условий и заданий Максим Стулов / Ведомости

В этом году Сбербанк собирается списать бонусов по программе лояльности «Спасибо» более чем на 25 млрд руб., сообщил президент банка Герман Греф на прямой линии с сотрудниками.

В марте Сбербанк отчитывался на сайте госзакупок, что потратит в 2018 г. на выплату бонусов 22,4 млрд руб. Это и так было в 1,7 раза больше, чем в 2017 г., когда Сбербанк пустил на программу лояльности 13,3 млрд руб. Представитель Центра программ лояльности (оператора «Спасибо от Сбербанка») подтвердил «Ведомостям», что запланированные затраты на списания действительно увеличились с 22,4 млрд руб. до 25 млрд. По его словам, расходы на списание бонусов «Спасибо» выросли, потому что существенно увеличился безналичный оборот участников программы — люди стали активнее оплачивать покупки картами. Сейчас в «Спасибо от Сбербанка» участвует 36,9 млн человек, сообщил он.

По словам представителя Сбербанка, в 2018 г. Центр программ лояльности увеличил показатели прибыли больше чем в четыре раза, прогноз прибыли на конец года – 1,2 млрд руб.

В июле 2018 г. Сбербанк серьезно изменил правила программы «Спасибо от Сбербанка». Банк установил четыре уровня привилегий, прежде их не было: «Спасибо», «Большое спасибо», «Огромное спасибо», «Больше, чем спасибо». Чтобы перейти на следующий уровень, клиент должен выполнить определенный набор условий и заданий, на выполнение дается три месяца. В основном они касаются размера ежемесячных трат, соотношения покупок и снятия наличных, платежей с карты в отделениях и банкоматах Сбербанка, есть и другие задания. Чем выше уровень, тем больше бонусов начисляется клиенту за его траты. На начальном уровне клиенту доступны только бонусы от партнеров Сбербанка, их размер может достигать 20% от суммы покупки. Только на высшем уровне «Больше, чем спасибо» клиент может обменивать бонусы на рубли, на остальных бонусы тратятся только у партнеров банка.

«Очевидно, клиенты увеличили траты по картам, из-за чего финансирование программы в этом году и увеличилось», – объясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов.

Все больше банков предпочитают расплачиваться с карточными клиентами бонусами, а не с помощью кэшбэка, то есть возврата части потраченных средств деньгами прямо на карту. В отличие от кэшбэка, бонусы хранятся на отдельном счете, и нередко варианты потратить их крайне ограниченны: партнерами банка, категориями покупок и т. п.

Сбербанк от бонусов отказываться не собирается, сообщил Греф в четверг: «Мы пока не планируем переходить просто на кешбэк. Почему? Мы видим, что для банка нашего размера это проблема с учетом того, о чем я сказал раньше: с учетом отсутствия маркетинговых механизмов, которые позволяют вам декларировать одни вещи, а делать другие вещи. Если делать то, что декларируется, то весь продукт становится убыточным».

Бонусные программы выгоднее банку, рассказал Грибанов: «В первую очередь они позволяют более интенсивно вовлечь клиента в игру с накоплением баллов, увеличивают связь с банком: для обмена бонусов надо войти в его мобильное приложение, совершить какие-то действия. А кэшбэк просто получил и забыл». Также клиенты не утилизируют все накопленные баллы полностью, забывая о них или не желая этим заниматься, что сокращает расходы банка на выплаты, заключил он.