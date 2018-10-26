Выгодно потратить начисленные на карту бонусы не так просто

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Потратить начисленное надо успеть: в большинстве программ через некоторое время бонусы сгорают Максим Стулов / Ведомости

Не каждый клиент банка, имеющего собственную программу лояльности, может легко и быстро накопить подарочные бонусы или баллы, расплачиваясь картой. Наибольшее вознаграждение (5–20% от сумм покупок) банки, как правило, начисляют лишь на отдельные категории покупок или у некоторых партнеров, за другие траты – 0,5–1%. К тому же максимум бонусов, которые можно получать от банка за месяц, чаще всего ограничен суммой 1000–5000 руб. Однако, даже если вам удалось заработать существенно больше, радоваться рано: трату бонусов банки ограничивают ничуть не меньше, чем их начисление.

«Бонусные программы банки стараются сделать максимально выгодными именно для себя», – рассуждает старший аналитик Frank RG Анна Стогниенко.