Финансы / Персональные финансы
Статья опубликована в № 4683 от 26.10.2018 под заголовком: Как выгодно потратить бонусы

Выгодно потратить начисленные на карту бонусы не так просто

На что идут банки, чтобы ограничить использование клиентских бонусов
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Не каждый клиент банка, имеющего собственную программу лояльности, может легко и быстро накопить подарочные бонусы или баллы, расплачиваясь картой. Наибольшее вознаграждение (5–20% от сумм покупок) банки, как правило, начисляют лишь на отдельные категории покупок или у некоторых партнеров, за другие траты – 0,5–1%. К тому же максимум бонусов, которые можно получать от банка за месяц, чаще всего ограничен суммой 1000–5000 руб. Однако, даже если вам удалось заработать существенно больше, радоваться рано: трату бонусов банки ограничивают ничуть не меньше, чем их начисление.

«Бонусные программы банки стараются сделать максимально выгодными именно для себя», – рассуждает старший аналитик Frank RG Анна Стогниенко.

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