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Как получать дополнительные бонусы по банковской карте

Платежные системы предлагают людям собственные программы лояльности
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Программы лояльности для держателей платежных карт не ограничиваются только банковскими – платежные системы (Visa, Mastercard, «Мир» и др.) также дают возможность получать бонусы и пользоваться специальными, иногда очень оригинальными, преференциями. Причем независимо от того, какой именно банк выпустил карту.

Скидки и кэшбэк

Программы лояльности платежных систем похожи на банковские: одни предлагают держателям карт прямые скидки или кэшбэк за платежи по картам в торговых точках-партнерах, другие – накопительные бонусные программы. Кроме того, иногда системы предлагают специальные культурные программы и прочие привилегии для держателей карт, включая очень популярное у путешественников пребывание в бизнес-залах аэропортов.

Большинство работающих в России платежных систем предпочитает делать клиентам скидки в магазинах-партнерах. Так работают, например, Visa, Mastercard, Union Pay.

Часто размеры скидок и количество партнеров зависят от вида карты: для золотых и платиновых карт преимуществ больше. Например, у Visa для карт Classic и Electron около 50 брендов-партнеров в России (программа «Visa-бонус»), а для премиальных Platinum, Signature, Infinite – более 150: в частности, это «Каро» (скидка 10–20%), «Амедиатека» (50% на годовую подписку), рестораны White Rabbit Family (10–15%), рассказал директор департамента продуктов Visa в России Станислав Исмагилов. В программе лояльности Mastercard «Бесценные города» в России участвует более 50 партнеров для стандартных карт и в 3 раза больше – для карт уровня World Elite, следует из информации на сайте системы. Среди партнеров, дающих скидки (они составляют 5–30% от суммы покупки) по всем картам, – Starbucks (15%), «Шоколадница» (15% на кофе с собой и 10% на десерты), «Формула кино» (10%), «Синема парк» (10%), The Body Shop (25%).

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