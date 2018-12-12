Сбербанк дал прогноз на 2019 год

Курс рубля, по прогнозу Сбербанка, в 2019–2020 гг. будет на уровне 65–70 руб. за доллар Максим Стулов / Ведомости

В следующем году Сбербанк планирует увеличить чистую прибыль больше чем 10%, говорится в презентации его финансового директора Александра Морозова ко дню аналитика, который госбанк провел в среду.

За девять месяцев 2018 г. Сбербанк заработал 655 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам. Банк планирует, что его рентабельность капитала в 2019 г. будет на уровне выше 20%, такая же цель была и на этот год.

Сбербанк ждет, что его чистая процентная маржа в следующем году, как и в 2018 г., будет выше 5,5%. В то же время Морозов предупредил, что она будет снижаться. Комиссионные доходы вырастут на 14–16% в следующем году – в основном за счет операций с банковскими картами, а также за счет брокерских услуг и расчетно-кассового обслуживания юридических лиц, ожидает Сбербанк. На этот год банк закладывал более высокий рост комиссионного дохода – на уровне 16–19%.

Цель по стоимости риска (отчисления в резервы к общему портфелю) на 2019 г. осталась такой же, как и на 2018 г.: 130 базисных пунктов (б. п.). Этот показатель подвержен валютной волатильности, говорится в презентации. В то же время Морозов подчеркнул, что валютный риск в системе существенно снизился, по его словам, в экономике есть тренд на дедолларизацию, это касается как снижения валютного кредитования юрлиц, так и снижения сбережений населения и компаний в долларах. Сбербанк выдает валютные кредиты лишь компаниям-экспортерам, подчеркнул Морозов. По его мнению, Сбербанк подготовлен к валютным колебаниям лучше, чем система в целом.

Сбербанк также планирует, что в 2019 г. достаточность его базового капитала (CET1) будет на уровне выше 12,5% (на 2018 г. цель была выше 11,5%). Другой важный показатель для Сбербанка – это соотношение расходов к доходам: в следующем году оно должно быть на уровне 34–34,5% (ниже 35% для 2018 г.).

Все цели на 2018 г. банк выполнил, говорит Морозов. Он подчеркнул, что все прогнозы на 2019 г. в части капитала включают показатели турецкой «дочки» Сбербанка Denizbank, тем не менее Сбербанк рассчитывает закрыть сделку по ее продаже Emirates NBD до конца I квартала 2019 г.

Что касается всего банковского сектора, то Сбербанк ожидает, что кредиты компаниям вырастут в 2019 г. на 5–7% (на столько хочет вырасти и Сбербанк), а населению – на 15–18%. Сбербанк считает, что сможет нарастить кредиты физлицам лучше, чем рынок, причем в основном за счет ипотеки, подчеркивает Морозов. В следующем году корпоративные депозиты будут расти быстрее, чем депозиты физлиц: 8–11% против 5–7%. Сбербанк планирует увеличивать средства компаний быстрее остальных, физлиц – быть в соответствии с сектором.

Курс рубля, по прогнозу Сбербанка, в 2019–2020 гг. будет на уровне 65–70 руб. за доллар, следует из презентации его директора департамента стратегии и развития Екатерины Латыповой. Инфляция будет на уровне 4–5%, цена нефти марки Urals – на уровне $60–65 за баррель, рост ВВП в пределах 1,4–2% .