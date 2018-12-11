Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4715 от 12.12.2018 под заголовком: Сбербанк собирает чужие карты

Сбербанк подключает новые банки к своей системе переводов с карты на карту

Вслед за «Тинькофф банком» к ней присоединился Совкомбанк
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К системе переводов Сбербанка с карты на карту по номеру телефона подключился Совкомбанк, рассказал во вторник, 11 декабря, предправления Сбербанка Герман Греф. До сих пор в ней был лишь один внешний участник – «Тинькофф банк». По словам Грефа, соглашения о вступлении в систему есть еще с рядом банков, но их названия и даже количество он не раскрыл. Так же поступила пресс-служба Сбербанка. «Мы создаем экосистему платежей», – подытожил Греф.

Совкомбанк выпустил более 4,5 млн карт. Всего в России эмитировано 265 млн карт, примерно половина из которых приходится на Сбербанк.

Долгое время клиенты Сбербанка могли переводить деньги по номеру телефона лишь между собой, но этим летом Сбербанк открыл систему для других банков. На Сбербанк приходится примерно 65% всех переводов с карты на карту в стране, по данным за 2017 г.

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