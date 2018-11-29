Сбербанк и «Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов
Наличные на карты клиентов госбанка теперь можно будет отправлять по номеру телефона
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Наличные на карты клиентов госбанка теперь можно отправлять по номеру телефона в «Евросети»
Андрей Гордеев / Ведомости
Сбербанк и объединенная компания «Связной-Евросеть» запускают сервис мгновенных переводов наличных средств на карты клиентов банка, сообщили пресс-службы госбанка и компании. Сервис начинает работать в пятницу, 30 ноября, во всех магазинах «Евросети».
Минимальная сумма одного перевода составляет 100 руб., а максимальная — 100 000 руб. Количество переводов не ограничено.
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