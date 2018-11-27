Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: ЦБ: первый год бесплатно
Центробанк послушался Олега Тинькова
Денежные переводы в системе ЦБ в 2019 году будут бесплатны для банков
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Желание Тинькова и других банкиров сбылось, правда отчасти
Евгений Разумный / Ведомости
«Мы, конечно же, хотим ноль», – ответил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в октябре на форуме Finopolis первому зампреду ЦБ Ольге Скоробогатовой, поинтересовавшейся, какую комиссию хотят банки в Системе быстрых платежей (СБП).
Эта платформа, создание которой курирует Скоробогатова, позволит физическим лицам делать межбанковские переводы между счетами – почти любыми, не только карточными. Чтобы отправить платеж, нужно будет знать лишь номер телефона получателя денег. Система в будущем позволит совершать платежи в пользу компаний и госорганов.
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