Финансы / Банки
Статья опубликована в № 4704 от 27.11.2018 под заголовком: ЦБ: первый год бесплатно

Центробанк послушался Олега Тинькова

Денежные переводы в системе ЦБ в 2019 году будут бесплатны для банков
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«Мы, конечно же, хотим ноль», – ответил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков в октябре на форуме Finopolis первому зампреду ЦБ Ольге Скоробогатовой, поинтересовавшейся, какую комиссию хотят банки в Системе быстрых платежей (СБП).

Эта платформа, создание которой курирует Скоробогатова, позволит физическим лицам делать межбанковские переводы между счетами – почти любыми, не только карточными. Чтобы отправить платеж, нужно будет знать лишь номер телефона получателя денег. Система в будущем позволит совершать платежи в пользу компаний и госорганов.

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