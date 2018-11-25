О каких реформах говорит Эльвира Набиуллина

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Рост государственных вложений в экономику при сохранении ее нынешней структуры не компенсирует ограничений частной инициативы и не гарантирует в ближайшей и среднесрочной перспективе темпов роста, сопоставимых с передовыми и развивающимися странами. Для преодоления дальнейшего отставания от передовых стран необходимы серьезные реформы, которые маловероятны при нынешней политической системе.

В среду председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме о необходимости структурных реформ, которые позволят перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях и высоких рисках. Набиуллина пояснила, что изменения денежно-кредитной политики не могут компенсировать ограничения для роста.