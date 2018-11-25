Статья опубликована в № 4703 от 26.11.2018 под заголовком: Развилка стагнации
О каких реформах говорит Эльвира Набиуллина
Повысить темпы роста только за счет нацпроектов не получится
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Рост государственных вложений в экономику при сохранении ее нынешней структуры не компенсирует ограничений частной инициативы и не гарантирует в ближайшей и среднесрочной перспективе темпов роста, сопоставимых с передовыми и развивающимися странами. Для преодоления дальнейшего отставания от передовых стран необходимы серьезные реформы, которые маловероятны при нынешней политической системе.
В среду председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме о необходимости структурных реформ, которые позволят перейти к новой модели роста при неблагоприятных внешних условиях и высоких рисках. Набиуллина пояснила, что изменения денежно-кредитной политики не могут компенсировать ограничения для роста.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}