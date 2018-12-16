Почему Герман Греф хочет превратить Сбербанк в IT-компанию
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Капитализация Сбербанка сейчас достигает примерно $60 млрд, но он стоил бы в разы дороже, если бы превратился в IT-компанию, считает его президент Герман Греф. «Если бы мы были интернет-компанией, то наша капитализация сегодня составляла бы соответственно под $200 млрд», – передал 14 декабря «Интерфакс» слова Грефа.
Сбербанк уже значительно перерос понятие «банк», неоднократно давал понять его президент. Он является крупнейшей IT-компанией России, а его цифровым бизнесом занимается более 45 000 человек, рассказывал Греф еще в сентябре 2017 г. Сбербанк как экосистема даже может отказаться от использования слова «банк» в названии и объединить свои продукты под брендом «Сбер», говорил на прошлой неделе Греф. Еще через два дня стало известно о том, что Сбербанк купил доменное имя sber.ru.
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