Вклады населения за месяц сократились на 1%Отток денег из банков продолжится, ожидает ЦБ
Вклады физических лиц по итогам марта сократились на 315 млрд руб., или на 1%. Такие данные приводит ЦБ в информационно-аналитическом материале. Формально за месяц вклады выросли до 31,4 трлн руб., но это следствие роста валютного курса. Рубль в марте подешевел к доллару и евро на 16%. С исключением влияния валютной переоценки вклады за месяц сократились на 315 млрд руб.
Сокращались в основном валютные вклады, отмечает регулятор: рублевые за месяц почти не изменились.
Системно-значимые банки пострадали меньше других: отток вкладов из них составил только 0,8%, тогда как из других крупных банков – 1,6%, отмечается в материалах ЦБ. Сокращение пришлось на третью неделю месяца из-за того, что люди активно делали покупки на случай необходимости самоизоляции, а также совершали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен, говорится в материалах ЦБ. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, указывает ЦБ, из-за снижения активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также из-за выплат зарплат.
В феврале вклады населения в банках, наоборот, выросли – на 2,1%, или 647 млрд руб. Правда, рост был частично связан с падением рубля: рублевые вклады за месяц выросли на 389 млрд руб., тогда как валютные увеличились на 258 млрд в рублевом выражении и сократились на $1,8 млрд – в долларовом. Рубль в феврале подешевел на 6,3% к доллару и евро (по курсу ЦБ).
Снижение вкладов в марте произошло на фоне роста выдач розничных кредитов: портфель банков вырос на 290 млрд руб., или 1,6% (1,2% – в феврале). Всплеск кредитования населения пришелся также на последнюю неделю месяца. В основном розничные кредиты выдавали системно-значимые банки (+1,8%), тогда как другие крупные игроки показали более умеренный рост – на 1,1%. По данным крупнейших банков, пишет ЦБ, прирост пришелся в большей степени на необеспеченные потребительские кредиты.
В дальнейшем, предполагает ЦБ, может возникнуть некоторое дополнительное снижение вкладов физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.
Отток средств физлиц из рублевых вкладов в апреле может усилиться и превысить объем в 0,5–1 трлн руб., считает главный аналитик «БКС премьер» Антон Покатович: «При заметном снижении доходов, что мы, вероятно, увидим в апреле, население будет стараться поддерживать свой уровень жизни в условно комфортной зоне с помощью сбережений».
На отток вкладов банки отреагировали умеренным повышением ставок: с середины марта они выросли менее чем на 30 б. п. (базисных пунктов), оценивает он, в третьей декаде апреля ставки по вкладам вновь вернутся к снижению вслед за предполагаемым понижением ключевой ставки ЦБ.