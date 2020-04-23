Вклады населения за месяц сократились на 1%

Системно-значимые банки пострадали меньше других: отток вкладов из них составил только 0,8%, тогда как из других крупных банков – 1,6%, отмечается в материалах ЦБ. Сокращение пришлось на третью неделю месяца из-за того, что люди активно делали покупки на случай необходимости самоизоляции, а также совершали крупные отложенные покупки (автомобили, бытовая техника) в ожидании роста цен, говорится в материалах ЦБ. Ближе к концу месяца ситуация нормализовалась, указывает ЦБ, из-за снижения активности населения на фоне введенного в Москве и других крупных городах режима самоизоляции, а также из-за выплат зарплат.