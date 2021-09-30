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Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2022 году превысят 23 млрд рублей

Ведомости

Расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 г. в общей сложности около 23,3 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2022–2024 гг. Распоряжение о его внесении в Госдуму сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.

Из общей суммы в 23,3 млрд руб. в 2022 г. около 14,7 млрд руб. планируется направить на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля. При этом в 2023 г. расходы на деятельность президента и его администрации могут составить 15 млрд руб., в 2024 г. — почти 15,5 млрд. В 2021 г. эта статья расходов составляла почти 15,9 млрд руб.

Документ также предполагает расходы на обеспечение функционирования премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства. В 2022 г. они ожидаются в размере 8,6 млрд руб. в 2023 г. — почти 8,9 млрд руб., в 2024 г. — почти 9,2 млрд. В 2021 г. на эти расходы запланировано примерно 8,5 млрд.

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным, отметили в правительстве при внесении. Доходы в 2022 г. составят 25,02 трлн руб., в 2023 г. – 25,54 трлн руб., в 2024 г. – 25,83 трлн руб. А расходы в 2022 г. запланированы на уровне 23,69 трлн руб., в 2023 г. – 25,24 трлн руб., в 2024 г. – 26,35 трлн руб. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 г. предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. – 2,88 трлн руб., в 2024 г. – 2,98 трлн руб.

Ранее по теме: Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных