Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2022 году превысят 23 млрд рублей
Расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 г. в общей сложности около 23,3 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2022–2024 гг. Распоряжение о его внесении в Госдуму сегодня подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.
Из общей суммы в 23,3 млрд руб. в 2022 г. около 14,7 млрд руб. планируется направить на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля. При этом в 2023 г. расходы на деятельность президента и его администрации могут составить 15 млрд руб., в 2024 г. — почти 15,5 млрд. В 2021 г. эта статья расходов составляла почти 15,9 млрд руб.
Документ также предполагает расходы на обеспечение функционирования премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства. В 2022 г. они ожидаются в размере 8,6 млрд руб. в 2023 г. — почти 8,9 млрд руб., в 2024 г. — почти 9,2 млрд. В 2021 г. на эти расходы запланировано примерно 8,5 млрд.
Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным, отметили в правительстве при внесении. Доходы в 2022 г. составят 25,02 трлн руб., в 2023 г. – 25,54 трлн руб., в 2024 г. – 25,83 трлн руб. А расходы в 2022 г. запланированы на уровне 23,69 трлн руб., в 2023 г. – 25,24 трлн руб., в 2024 г. – 26,35 трлн руб. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 г. предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. – 2,88 трлн руб., в 2024 г. – 2,98 трлн руб.