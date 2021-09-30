Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2022 году превысят 23 млрд рублей

Согласно проекту, в следующие два года бюджет будет профицитным, отметили в правительстве при внесении. Доходы в 2022 г. составят 25,02 трлн руб., в 2023 г. – 25,54 трлн руб., в 2024 г. – 25,83 трлн руб. А расходы в 2022 г. запланированы на уровне 23,69 трлн руб., в 2023 г. – 25,24 трлн руб., в 2024 г. – 26,35 трлн руб. Из них на реализацию национальных проектов в 2022 г. предусмотрено 2,74 трлн руб., в 2023 г. – 2,88 трлн руб., в 2024 г. – 2,98 трлн руб.