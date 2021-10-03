Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 трлн рублей

Издание отмечает, что военные расходы оказываются еще больше, чем можно узнать из данных раздела «Национальная оборона». Например, расходы Минобороны на развитие связи и информатики включены в экономический раздел, а пенсии бывшим военнослужащим отражены в разделе «Социальная политика». В 2022 г. на пенсии уйдет почти 370 млрд руб.