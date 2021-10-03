Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 трлн рублей
Раздел «Национальная оборона» опередит «Национальную экономику» в статьях расходов федерального бюджета впервые с 2020 г., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022–2024 гг., который на этой неделе правительство внесло в Госдуму.
В проекте говорится, что оборонные траты составят более 3,5 трлн руб., что эквивалентно 2,6% прогнозируемого ВВП и 15% общих расходов страны, обратил внимание РБК.
Львиную долю бюджетных трат займет социальная политика — более 5,8 трлн руб. Национальная экономика, которая впервые с начала пандемии уступит обороне, обойдется в 3,46 трлн руб.
Большая часть расходов на национальную оборону проходит как секретная, а экономические статьи можно проанализировать — так, в 2020 г. юрлица получили субсидии почти на 680 млрд руб., а крупнейшей рубрикой в разделе стало дорожное хозяйство (28% расходов).
В новом году власти планируют выделить дополнительные субсидии российским компаниям на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники, перечисляет РБК.
Издание отмечает, что военные расходы оказываются еще больше, чем можно узнать из данных раздела «Национальная оборона». Например, расходы Минобороны на развитие связи и информатики включены в экономический раздел, а пенсии бывшим военнослужащим отражены в разделе «Социальная политика». В 2022 г. на пенсии уйдет почти 370 млрд руб.
Ранее стало известно, что расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 г. в общей сложности около 23,3 млрд руб. Распоряжение об их внесении в Госдуму подписал премьер-министр Михаил Мишустин.