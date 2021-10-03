Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Россия в следующем году потратит на оборону более 3,5 трлн рублей

Ведомости

Раздел «Национальная оборона» опередит «Национальную экономику» в статьях расходов федерального бюджета впервые с 2020 г., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2022–2024 гг., который на этой неделе правительство внесло в Госдуму.

В проекте говорится, что оборонные траты составят более 3,5 трлн руб., что эквивалентно 2,6% прогнозируемого ВВП и 15% общих расходов страны, обратил внимание РБК.

Львиную долю бюджетных трат займет социальная политика — более 5,8 трлн руб. Национальная экономика, которая впервые с начала пандемии уступит обороне, обойдется в 3,46 трлн руб. 

Ранее по теме: Правительство одобрило проект бюджета на 2022-2024 годы

Большая часть расходов на национальную оборону проходит как секретная, а экономические статьи можно проанализировать — так, в 2020 г. юрлица получили субсидии почти на 680 млрд руб., а крупнейшей рубрикой в разделе стало дорожное хозяйство (28% расходов).

В новом году власти планируют выделить дополнительные субсидии российским компаниям на создание электронной компонентной базы, развитие радиоэлектронной промышленности, проведение научно-исследовательских работ в области средств производств электроники, перечисляет РБК. 

Издание отмечает, что военные расходы оказываются еще больше, чем можно узнать из данных раздела «Национальная оборона». Например, расходы Минобороны на развитие связи и информатики включены в экономический раздел, а пенсии бывшим военнослужащим отражены в разделе «Социальная политика». В 2022 г. на пенсии уйдет почти 370 млрд руб.

Ранее стало известно, что расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 г. в общей сложности около 23,3 млрд руб. Распоряжение об их внесении в Госдуму подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных