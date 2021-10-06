Цена на газ в Европе упала на $700
Стоимость ноябрьского фьючерса на газ на нидерландском газовом хабе TTF в ходе торгов 6 октября превысила порог $1900 за 1000 кубометров, что стало рекордным значением для рынка, а затем рухнула почти до $1200, следует из данных межконтинентальной биржи ICE.
Так, на пике (к 11:28 мск) цена топлива достигла 161,5 евро за МВт\ч, а к 16:41 мск упала до 100,2 евро. После фьючерс чуть подорожал, и торги завершились на отметке 104,9 евро за МВт\ч, что равно примерно $1270 за 1000 кубометров.
По данным Bloomberg, из-за стремительного увеличения цены на газ биржа ICE ненадолго ограничила торги фьючерсами на топливо. Согласно механизму ограничения интервальной стоимости, если заявка на торги не укладывается в заданный диапазон, она не будет принята. Это позволило снизить цены на газ.
Ранее сегодня пять стран Европейского союза (ЕС) — Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния — предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе, а также создать общий инструментарий для реакции сообщества на скачки цен на газ, разработать общие принципы по хранению топлива, координировать закупки и реформировать оптовый рынок электроэнергии. Последнее, в частности, подразумевает установление связи между ценой для конечных потребителей и себестоимостью производства электричества. Кроме того, пять членов ЕС призвали диверсифицировать энергетические поставки и снизить зависимость сообщества от стран — поставщиков газа за счет возобновляемой энергии.
Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».