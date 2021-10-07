Financial Times связала падение цен на газ с выступлением Путина
Цены на газ на мировом рынке стали заметно снижаться 6 октября после заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители, пишет Financial Times. В среду цены на газ выросли до уровня в 10 раз выше по сравнению с началом года.
В среду цена на газ на бирже ICE достигла исторического максимума в $1920 за тысячу куб. м, а на закрытии уменьшилась в 1,5 раза, до $1250 за тысячу куб. м. Представитель консалтинговой компании ICIS Том Марзек-Мансер назвал 6 октября «самым волатильным и непредсказуемым днем», который когда-либо видели игроки рынка.
Издание отметило, что Великобритания – одна из стран, которая сильнее всего страдает от роста цен на газ. В безветренную погоду доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны уменьшается, поэтому с помощью газа может производиться более 50% электроэнергии.
6 октября Путин провел совещание по вопросам энергетики. Президент поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — подчеркнул президент.
По данным Bloomberg, из-за стремительного увеличения цены на газ биржа ICE ненадолго ограничила торги фьючерсами на топливо. Согласно механизму ограничения интервальной стоимости, если заявка на торги не укладывается в заданный диапазон, она не будет принята. Это позволило снизить цены на газ.
Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».