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Financial Times связала падение цен на газ с выступлением Путина

Ведомости

Цены на газ на мировом рынке стали заметно снижаться 6 октября после заявления президента России Владимира Путина, что Россия готова помочь стабилизировать цены на энергоносители, пишет Financial Times. В среду цены на газ выросли до уровня в 10 раз выше по сравнению с началом года.

В среду цена на газ на бирже ICE достигла исторического максимума в $1920 за тысячу куб. м, а на закрытии уменьшилась в 1,5 раза, до $1250 за тысячу куб. м. Представитель консалтинговой компании ICIS Том Марзек-Мансер назвал 6 октября «самым волатильным и непредсказуемым днем», который когда-либо видели игроки рынка.

Издание отметило, что Великобритания – одна из стран, которая сильнее всего страдает от роста цен на газ. В безветренную погоду доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны уменьшается, поэтому с помощью газа может производиться более 50% электроэнергии.

6 октября Путин провел совещание по вопросам энергетики. Президент поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на него в Европе. Однако это нужно делать не через спотовый рынок ЕС, а через Санкт-Петербургскую биржу. «Давайте сделаем это, обсудим. Если это собьет ажиотажный спрос, то можно это сделать. Только не в ущерб себе, конечно», — подчеркнул президент.

По данным Bloomberg, из-за стремительного увеличения цены на газ биржа ICE ненадолго ограничила торги фьючерсами на топливо. Согласно механизму ограничения интервальной стоимости, если заявка на торги не укладывается в заданный диапазон, она не будет принята. Это позволило снизить цены на газ. 

Цена на газ в Европе бьет рекорды с начала августа, когда в середине месяца она впервые в истории достигла отметки в $600 за 1000 кубометров и с тех пор выросла более чем втрое. Это происходит на фоне установившейся безветренной погоды, которая привела к значительному падению ветрогенерации, а также низкого уровня заполненности континентальных ПХГ в преддверии отопительного сезона, нехватки СПГ и угля, а также неопределенности со сроками и объемами поставок по новому газопроводу «Северный поток — 2».

Ранее по теме: Цена на газ в Европе упала на $700

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных