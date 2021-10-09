Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Экономика

Микрофинансовые организации предложили разрешить выдачу займов под залог имущества

Ведомости

Микрофинансовые организации (МФО) собираются разрешить компаниям своей сферы выдавать займы под залог недвижимости. О таких планах говорится в стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) «МиР» на 2021-2024 годы, сообщают «РИА Новости».

Микрофинансовым организациям запретили заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения или доли в нем осенью 2019 года. Тогда введение ограничения объяснили борьбой с мошенничеством. Теперь же СРО намерено внести изменения в действующее регулирование и разрешить некоторым компаниям выдавать микрозаймы под любые залоги.

Речь идет о МФО с капиталом не менее 70 млн рублей. Благодаря таким послаблениям компании могли бы  увеличить не только кредитование физлиц, но и предлагать им новые продукты и услуги на срок основного займа, говорится в стратегии.

В ЦБ сообщили агентству, что еще не получали такого предложения от участников саморегулируемой организации.

Ранее по теме: ЦБ хочет обязать МФО указывать полную стоимость займа в рекламе

Также МФО намерены получить право брать данные из Пенсионного фонда, ФНС и ГИС МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Это нужно, так как компании обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки.

8 октября стало известно, что Банк России изучает возможность введения для микрофинансовых организаций обязанности указывать в рекламе займов полную стоимость кредита. Об этом сообщил в ходе форума MFO RussiaForum 2021 начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков. 

Также от ЦБ поступило предложение предоставить заемщикам возможность оспаривать сведения кредитных историй в электронной форме. Письмо об этом направил банкам, МФО и другим организациям первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.

Кроме того, в 2022 г. может вступить в силу законопроект, который позволит Банку России устанавливать предельное количество выдаваемых кредитными организациями гражданам необеспеченных ссуд.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных