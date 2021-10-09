Микрофинансовые организации предложили разрешить выдачу займов под залог имущества

Микрофинансовым организациям запретили заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения или доли в нем осенью 2019 года. Тогда введение ограничения объяснили борьбой с мошенничеством. Теперь же СРО намерено внести изменения в действующее регулирование и разрешить некоторым компаниям выдавать микрозаймы под любые залоги.