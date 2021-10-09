Микрофинансовые организации предложили разрешить выдачу займов под залог имущества
Микрофинансовые организации (МФО) собираются разрешить компаниям своей сферы выдавать займы под залог недвижимости. О таких планах говорится в стратегии действий, направленных на развитие участников саморегулируемой организации (СРО) «МиР» на 2021-2024 годы, сообщают «РИА Новости».
Микрофинансовым организациям запретили заключать договоры потребительского займа с физическими лицами под залог жилого помещения или доли в нем осенью 2019 года. Тогда введение ограничения объяснили борьбой с мошенничеством. Теперь же СРО намерено внести изменения в действующее регулирование и разрешить некоторым компаниям выдавать микрозаймы под любые залоги.
Речь идет о МФО с капиталом не менее 70 млн рублей. Благодаря таким послаблениям компании могли бы увеличить не только кредитование физлиц, но и предлагать им новые продукты и услуги на срок основного займа, говорится в стратегии.
В ЦБ сообщили агентству, что еще не получали такого предложения от участников саморегулируемой организации.
Также МФО намерены получить право брать данные из Пенсионного фонда, ФНС и ГИС МВД с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Это нужно, так как компании обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки.
8 октября стало известно, что Банк России изучает возможность введения для микрофинансовых организаций обязанности указывать в рекламе займов полную стоимость кредита. Об этом сообщил в ходе форума MFO RussiaForum 2021 начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков.
Также от ЦБ поступило предложение предоставить заемщикам возможность оспаривать сведения кредитных историй в электронной форме. Письмо об этом направил банкам, МФО и другим организациям первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин.
Кроме того, в 2022 г. может вступить в силу законопроект, который позволит Банку России устанавливать предельное количество выдаваемых кредитными организациями гражданам необеспеченных ссуд.