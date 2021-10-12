Мишустин рассказал о росте российского экспорта в США на 60% за 7 месяцев
Российский экспорт в США вырос по итогам января — июля на 60% в годовом выражении и достиг почти $10 млрд. При этом импорт из США увеличился на 25% и превысил $16 млрд, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении участникам заседания Американо-российского делового совета. По его словам, товарооборот России и США демонстрирует устойчивую тенденцию роста, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру.
«С января по июль 2021 г. объем взаимной торговли увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $19,8 млрд. При этом российский экспорт вырос на 60% и достиг почти $10 млрд. Импорт из США увеличился на четверть и превысил $16 млрд. Статистика более чем показательная», — сказал Мишустин в видеообращении, опубликованном на сайте правительства.
По словам премьер-министра, Россия не собирается «ставить препоны» американскому бизнесу. «Мы продолжаем совершенствовать условия для деятельности иностранного, в том числе американского, бизнеса. Конечно, мы вынуждены реагировать на вводимые против нас дискриминационные, неправовые ограничения. Но это не наш выбор – ставить препоны мы не собираемся», — подчеркнул он.
Мишустин также отметил, что убежден, что у США и России есть много перспективных сфер для сотрудничества, в том числе в Арктике, где российские и американские компании могли бы принять участие в совместных проектах по развитию региона. Он подчеркнул необходимость вместе противостоять глобальным климатическим изменениям и бороться с пандемией.