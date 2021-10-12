Мишустин рассказал о росте российского экспорта в США на 60% за 7 месяцев

«С января по июль 2021 г. объем взаимной торговли увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $19,8 млрд. При этом российский экспорт вырос на 60% и достиг почти $10 млрд. Импорт из США увеличился на четверть и превысил $16 млрд. Статистика более чем показательная», — сказал Мишустин в видеообращении, опубликованном на сайте правительства.