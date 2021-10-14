Венгрия объяснила отказ от транзита газа через Украину его небезопасностью
Венгрия отказалась от поставок газа через Украину из соображений энергетической безопасности, объяснил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«Мы знаем, что маршрут, который использовался [для поставок газа] через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать [укреплению] энергетической безопасности нашей страны», — заявил дипломат в ходе выступления на Российской энергетической неделе (цитата по ТАСС).
Сийярто подчеркнул, что таково решение Венгрии и никто не имеет права вмешиваться в ее суверенные дела. «Нам никогда не нравилось это смешивание политики и энергетики. Потому что когда политика смешивается с энергетикой, то получаются такого рода кризисы. Мы должны учиться на наших прошлых ошибках, извлекать уроки и понимать, что политика и энергетика не должны смешиваться вместе», — добавил он.
Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не будет увеличивать объем транзита газа через Украину из-за изношенности газотранспортной системы (ГТС) последней. «Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», — сказал Путине. По его словам, украинский газопровод изношен на 80-85%.
1 октября пресс-служба оператора ГТС Украины заявила, что «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. Это произошло через несколько дней после того, как венгерская MVM CEEnergy заключила с «Газпромом» два 15-летних контракта на поставку в сумме 4,5 млрд куб. м. газа ежегодно через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. В Киеве решение Венгрии осудили, назвав его «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». При этом Европарламент признал, что в сделке нет ничего противозаконного.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Киева важно сохранить транзит российского газа в Европу, иначе это обернется потерями в $2 млрд в год.