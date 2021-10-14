Венгрия объяснила отказ от транзита газа через Украину его небезопасностью

1 октября пресс-служба оператора ГТС Украины заявила, что «Газпром» остановил транзит газа в Венгрию через территорию страны. Это произошло через несколько дней после того, как венгерская MVM CEEnergy заключила с «Газпромом» два 15-летних контракта на поставку в сумме 4,5 млрд куб. м. газа ежегодно через «Турецкий поток» и газопроводы Юго-Восточной Европы в обход Украины. В Киеве решение Венгрии осудили, назвав его «исключительно политическим» и «экономически необоснованным». При этом Европарламент признал, что в сделке нет ничего противозаконного.