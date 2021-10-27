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«Гринпис» призвал европейцев пересесть с самолетов на поезда

Ведомости

«Гринпис» предложил властям ЕС отказаться от некоторых ближнемагистральных авиаперевозок в пользу железнодорожного транспорта.

Экологическая организация ссылается на исследование аналитического центра OBC Transeuropa, согласно которому поезд выбрасывает в среднем в пять раз меньше углекислого газа, чем самолет, на одном и том же маршруте. Аналитики также утверждают, что на ближнемагистральные рейсы (до 1500 км) приходится четверть выбросов углекислого газа, производимых авиаиндустрией ЕС. И хотя для перелетов на дальние расстояния (больше 4000 км) этот еще больше — половина общего объема выбросов отрасли — именно первые оказались более существенным источником выбросов в пересчете на одного пассажира и на километр пути.

Авторы исследования отмечают, что 34% (или 51 из 150) самых популярных маршрутов авиаперелетов в ЕС можно заменить аналогичными железнодорожными рейсами, которые занимают меньше шести часов. Кроме того, у более четверти (41 из 150) самых загруженных авиамаршрутов есть альтернативы в виде ночных поездов.

«Гринпис» призвал отменить такие внутренние и трансграничные авиарейсы, вместо которых можно пользоваться железнодорожными рейсами продолжительностью меньше шести часов. Как выяснилось, это правило можно применить к 51 из 150 самых популярных авиамаршрутов Европы, включая такие рейсы, как Париж-Тулуза, Париж-Ницца, Афины-Салоники, Мадрид-Барселона, Франкфурт-Берлин и Мюнхен-Берлин. 

Активисты считают, что европейские власти должны нарастить объемы пассажироперевозок малоиспользуемыми дневными и ночными железнодорожными рейсами, увеличить инвестиции в развитие железнодорожной системы, а также сделать поездки на поезде дешевле и проще, чем перелеты — через отмену субсидирования авиаперевозок и налоговых льгот на керосин и НДС, введение социальных тарифов на железнодорожные билеты и другие меры. Согласно опросу Европейского инвестиционного банка, запрет ближнемагистральных авиарейсов поддерживают 62% жителей стран ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных