«Гринпис» призвал европейцев пересесть с самолетов на поезда

Экологическая организация ссылается на исследование аналитического центра OBC Transeuropa, согласно которому поезд выбрасывает в среднем в пять раз меньше углекислого газа, чем самолет, на одном и том же маршруте. Аналитики также утверждают, что на ближнемагистральные рейсы (до 1500 км) приходится четверть выбросов углекислого газа, производимых авиаиндустрией ЕС. И хотя для перелетов на дальние расстояния (больше 4000 км) этот еще больше — половина общего объема выбросов отрасли — именно первые оказались более существенным источником выбросов в пересчете на одного пассажира и на километр пути.