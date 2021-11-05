В Казахстане опровергли сообщение Киева о блокировке Россией транзита угля

Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития объяснили решение растущим спросом на внутреннем рынке. При этом РФ в ноябре поставит Украине уголь других марок и станет экспортером более половины поставок всего угля, который закупает Киев. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что Киев не будет обращаться к Москве с просьбой возобновить поставки.