В Казахстане опровергли сообщение Киева о блокировке Россией транзита угля
Казахстан не подтвердил информацию о блокировке Россией поставок угля через свою территорию на Украину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияра Уакпаева.
По словам Уакпаева, Россия «полностью» не останавливала угольный транзит, однако наблюдаются «некоторые ограничения [поставок] в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».
Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что РЖД не подтверждает проезд вагонов с казахстанским углем на территорию Украины. «Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что речь идет только о поставках энергетического угля.
Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития объяснили решение растущим спросом на внутреннем рынке. При этом РФ в ноябре поставит Украине уголь других марок и станет экспортером более половины поставок всего угля, который закупает Киев. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что Киев не будет обращаться к Москве с просьбой возобновить поставки.
Украина испытывает дефицит угля с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 1 ноября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 7% до 542 800 т.
В сентябре стало известно, что Украина закупит две партии угля из США общим объемом 150 000 т. Первая партия ожидается в декабре текущего года, вторая — в январе 2022-го. Киев также начал закупать уголь в Польше и Казахстане.