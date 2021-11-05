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Экономика

В Казахстане опровергли сообщение Киева о блокировке Россией транзита угля

Ведомости

Казахстан не подтвердил информацию о блокировке Россией поставок угля через свою территорию на Украину, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияра Уакпаева.

По словам Уакпаева, Россия «полностью» не останавливала угольный транзит, однако наблюдаются «некоторые ограничения [поставок] в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны».

Накануне глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что РЖД не подтверждает проезд вагонов с казахстанским углем на территорию Украины. «Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», — написал он в своем Telegram-канале, добавив, что речь идет только о поставках энергетического угля.

Россия с 1 ноября прекратила экспорт энергетического угля на Украину. В Минэкономразвития объяснили решение растущим спросом на внутреннем рынке. При этом РФ в ноябре поставит Украине уголь других марок и станет экспортером более половины поставок всего угля, который закупает Киев. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал, что Киев не будет обращаться к Москве с просьбой возобновить поставки.

Украина испытывает дефицит угля с начала года, осенью ситуация ухудшилась на фоне рекордного роста цен на энергоносители. По данным Укрэнерго на 1 ноября, общие запасы угля на ТЭС в стране за неделю снизились на 7% до 542 800 т.

В сентябре стало известно, что Украина закупит две партии угля из США общим объемом 150 000 т. Первая партия ожидается в декабре текущего года, вторая — в январе 2022-го. Киев также начал закупать уголь в Польше и Казахстане.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных