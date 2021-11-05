Китай рассчитывает на смену схемы проезда фур из-за заторов на границе с Россией
Китай на фоне пробок на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск-Манчжурия» выразил надежду, что Россия пересмотрит схему проезда фур с прицепами через границу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на народное правительство уезда Манчжурия во Внутренней Монголии.
Ранее грузоперевозчики сообщили, что на российско-китайской границе в очередях стоят около 1000 фур, простой приносит потери около 40 млн руб. в сутки. Очереди есть на МАПП «Забайкальск – Манчжурия», «Пограничный – Суйфэньхэ» и «Полтавка – Дуннин».
Во время пандемии Китай ввел на МАПП правило, согласно которому иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в Китай, тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину. В Китае товары грузят в прицеп, тягач возвращается в Китай, забирает прицеп с товарами и перевозит их через границу. По мнению китайской стороны, такая система – безопасная мера профилактики в пунктах пропуска, которая может снизить риск эпидемии и обеспечить стабильность торговли.
На пункте «Забайкальск – Манчжурия» возникли пробки в том числе из-за правила России, что забрать прицеп с товарами может только тот тягач, который вывез его в Китай. Поэтому для вывоза в Россию одного прицепа с товарами из Китая тягач четыре раза пересекает границу, из них два – пустым.
«Китайская сторона неоднократно проводила консультации с Россией по различным каналам о снятии соответствующих ограничений, но российская сторона так и не внесла никаких существенных изменений», — отметили в правительстве Манчжурии.
В Китае выразили надежду, что Россия перейдет на систему транспортировки, которая действует на КПП в Синьцзяне между Китаем и Казахстаном. По этой системе любой тягач после того, как ввез в КНР пустой прицеп, может забрать уже загруженный прицеп и вывезти его из Китая.