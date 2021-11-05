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Китай рассчитывает на смену схемы проезда фур из-за заторов на границе с Россией

Ведомости

Китай на фоне пробок на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск-Манчжурия» выразил надежду, что Россия пересмотрит схему проезда фур с прицепами через границу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на народное правительство уезда Манчжурия во Внутренней Монголии.

Ранее грузоперевозчики сообщили, что на российско-китайской границе в очередях стоят около 1000 фур, простой приносит потери около 40 млн руб. в сутки. Очереди есть на МАПП «Забайкальск – Манчжурия», «Пограничный – Суйфэньхэ» и «Полтавка – Дуннин».

Во время пандемии Китай ввел на МАПП правило, согласно которому иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в Китай, тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину. В Китае товары грузят в прицеп, тягач возвращается в Китай, забирает прицеп с товарами и перевозит их через границу. По мнению китайской стороны, такая система – безопасная мера профилактики в пунктах пропуска, которая может снизить риск эпидемии и обеспечить стабильность торговли.

На пункте «Забайкальск – Манчжурия» возникли пробки в том числе из-за правила России, что забрать прицеп с товарами может только тот тягач, который вывез его в Китай. Поэтому для вывоза в Россию одного прицепа с товарами из Китая тягач четыре раза пересекает границу, из них два – пустым.

«Китайская сторона неоднократно проводила консультации с Россией по различным каналам о снятии соответствующих ограничений, но российская сторона так и не внесла никаких существенных изменений», — отметили в правительстве Манчжурии.

В Китае выразили надежду, что Россия перейдет на систему транспортировки, которая действует на КПП в Синьцзяне между Китаем и Казахстаном. По этой системе любой тягач после того, как ввез в КНР пустой прицеп, может забрать уже загруженный прицеп и вывезти его из Китая.

Ранее по теме: На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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