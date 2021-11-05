Китай рассчитывает на смену схемы проезда фур из-за заторов на границе с Россией

Во время пандемии Китай ввел на МАПП правило, согласно которому иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в Китай, тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину. В Китае товары грузят в прицеп, тягач возвращается в Китай, забирает прицеп с товарами и перевозит их через границу. По мнению китайской стороны, такая система – безопасная мера профилактики в пунктах пропуска, которая может снизить риск эпидемии и обеспечить стабильность торговли.