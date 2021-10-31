На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов

Наличие пробки на границе подтверждают также другие логисты, экспедиторы и перевозчики. Они утверждают, что такого количества автомобилей на границе КНР еще не скапливалось никогда. Даже летом 2021 г., когда квота для российских перевозчиков составляла всего 50 грузовиков в день (сейчас – 70–80), в очереди у МАПП Забайкальск – Маньчжурия стояло только около 500 фур. Гендиректор «Рустранс-спедишн» Кондратий Гайкевич добавляет, что более 100 машин компании уже три недели не могут пройти этот МАПП. Забайкальск – Маньчжурия – один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем, но из-за введенных квот он может пропустить не более 200 большегрузов в сутки, говорят представители перевозчиков.