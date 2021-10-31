На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузов

На границе с Китаем скопились рекордные пробки из большегрузовВынужденный простой обходится транспортным компаниям в миллионы рублей
На погранпереходах с Китаем стоит в ожидании проезда порядка 1500 фур, рассказали «Ведомостям» в транспортно-логистических компаниях. Только на самом крупном международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) с КНР Забайкальск – Маньчжурия ожидает почти 1000 большегрузов, сказал директор филиала ПЭК в Китае Алексей Музеев. МАПП способен пропускать до 360 большегрузов в сутки.
Очереди из фур также есть на других, менее крупных погранпереходах. Регулярные заторы отмечаются на МАПП Пограничный – Суйфэньхэ и Полтавка – Дуннин, рассказали «Ведомостям» сотрудники перевозчиков. По оценкам директора по транспорту компании «Куб логистик» Алексея Шляхова, в районе погранперехода в Пограничном скопилось 250–300 грузовиков. Из-за простоев сроки доставки грузов из Китая автотранспортом выросли в среднем на 30–40 дней, говорит представитель компании «Рустранс-спедишн». Представитель ПЭК подтверждает рост сроков доставки на 10-40 дней в зависимости от пункта перехода. Раньше, по его словам, доставка длилась около 20 дней.
Наличие пробки на границе подтверждают также другие логисты, экспедиторы и перевозчики. Они утверждают, что такого количества автомобилей на границе КНР еще не скапливалось никогда. Даже летом 2021 г., когда квота для российских перевозчиков составляла всего 50 грузовиков в день (сейчас – 70–80), в очереди у МАПП Забайкальск – Маньчжурия стояло только около 500 фур. Гендиректор «Рустранс-спедишн» Кондратий Гайкевич добавляет, что более 100 машин компании уже три недели не могут пройти этот МАПП. Забайкальск – Маньчжурия – один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем, но из-за введенных квот он может пропустить не более 200 большегрузов в сутки, говорят представители перевозчиков.
Представитель ПЭК отмечает, что, по данным Дальневосточного таможенного управления от 26 октября, на МАПП Забайкальск – Маньчжурия ожидали пропуска всего 209 большегрузов. Но официальная статистика необъективна, считают перевозчики. Музеев поясняет, что около 1000 грузовых машин не стоят непосредственно у пункта пропуска, а «рассредоточены по территории поселка Забайкальск» (на стоянках, в придорожных кафе, на обочинах).
Что везут через границу с Китаем
Из Китая в Россию и Европу везут одежду, обувь, компьютеры, бытовую химию, электронику, автомобили и другие товары народного потребления. В обратном направлении идут автозапчасти, сельхозпродукция, продукты питания, древесина и т. п.
Заторы из грузового автотранспорта на границе с Китаем начались в 2020 г. после введения ограничений, связанных с распространением коронавируса. Тогда часть погранпереходов была закрыта, через другие пропускали не более 10–15 фур в сутки. В 2021 г. китайские власти увеличили квоту на въезд российских большегрузов, но этого оказалось недостаточно с учетом растущего грузопотока. Кроме того, МАПП со стороны КНР периодически закрываются: для плановых проверок, на праздники и т. д.
По словам основателя и гендиректора логистической платформы Cargotogo Владимира Павловского, причины заторов связаны с очень тщательным тестированием китайцами на COVID-19 всех пересекающих границу. К тому же сезонное увеличение грузопотока перед новогодними праздниками еще сильнее усугубляет ситуацию с простоями, говорит он. Другая причина регулярных очередей – недостаточная пропускная способность погранпереходов, сказал руководитель направления международных автоперевозок компании Kuehne + Nagel в России Иван Головко.
В первую очередь потери несут грузополучатели, к которым товар приходит с задержкой, замечает Головко. Но и перевозчикам день простоя фуры стоит в среднем от 25 000 до 40 000 руб. из-за дополнительных расходов на оплату труда водителя, его проживание и питание, размещение груза на складе временного хранения (СВХ), поясняет он.
Один день простоя фуры на границе обходится в среднем в 500 евро, или 40 000 руб., сказал «Ведомостям» Гайкевич из «Рустранс-спедишн». Каждый день содержания груза на СВХ стоит около 10 000 руб., добавляет генеральный директор «Шатл-логистик» Никита Казаринов. По оценкам ПЭК, только на МАПП Забайкальск – Маньчжурия перевозчики теряют из-за простоев машин по 40 млн руб. в день.
По словам президента Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталия Манкевича, некоторые члены союза жалуются на то, что продукция простаивает на границе и отдельные партии проверяются таможенными органами по 2–3 месяца. По данным РАСПП, за последние три месяца из-за отсутствия гарантий поставок цены на сельхозпродукцию выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Представитель ФТС сообщил «Ведомостям», что на таможенном посту МАПП Забайкальск уже организованы ночные смены – с 9 вечера до 9 утра. В ПЭК считают, что нужно создавать новые автомобильные переходы с Китаем, – например, с Финляндией их шесть, а с Китаем всего пять. А протяженность границы с Финляндией втрое меньше, чем с КНР.
Источник «Ведомостей» в транспортной компании говорит, что помимо объективных причин заторов на границе есть и те, что «создаются искусственно». Контролирующие органы РФ не имеют полномочий регулировать въезд перевозчиков на территорию МАПП, утверждает он. Это подтвердил «Ведомостям» представитель Минтранса: «Минтранс и другие компетентные органы РФ к формированию этого списка китайской стороной не привлекаются». Представитель министерства пояснил, что на МАПП Забайкальск – Манчжурия китайской стороной введена схема «перецепки»: российский перевозчик заезжает на территорию КНР, оставляет свой прицеп и возвращается на территорию России и лишь после загрузки товара вновь въезжает и забирает его.
Кроме того, китайские органы формируют список российских фур на два дня вперед. Этим пользуются местные российские предприниматели, которые лезут вне очереди, чтобы потом предлагать услугу по вывозу груза на склад временного хранения в России, где происходит растаможка, говорит источник «Ведомостей» в транспортной компании. За эту услугу они берут до 500 000 руб., утверждает собеседник. Он добавляет, что ситуация усугубилась после закрытия пунктов пропуска между Казахстаном и Китаем: грузы оттуда перенаправлены на Забайкальск. «Между местными перевозчиками и приезжими постоянно разгораются конфликты и потасовки, на которые местные власти, правоохранительные и контролирующие органы не реагируют должным образом», – отмечает он.
Директор по развитию бизнеса Gebruder Weiss Николай Гладун также обращает внимание на значительный рост ставок морского фрахта (примерно в 3–5 раз, или до $9000–15 000 за один 40-футовый контейнер относительно октября 2020 г. в зависимости от направления. – «Ведомости»). По его словам, это привело к перетоку грузов с морского на автомобильный транспорт.
Для решения проблемы 20 октября правительство Забайкальского края предложило Минтрансу и ФТС ввести электронную очередь, эту идею также поддерживают перевозчики. В ведомствах не прокомментировали «Ведомостям» эту инициативу.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров обращает внимание на то, что заболеваемость коронавирусом в России растет, а в КНР формируются локальные очаги заболеваемости. И ситуация, по его мнению, радикально не улучшится не только в 2021 г., но и в первом полугодии 2022 г., поэтому и заторы на границе полностью не прекратятся до снятия антиковидных ограничений.