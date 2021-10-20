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15 млн тонн угля застряло на подходах к дальневосточным портам

Инфраструктура не справляется на фоне резкого роста экспорта, считают эксперты
Ксения Потаева Василий Милькин
По данным РЖД, погрузка угля в порты в январе – сентябре 2021 г. выросла на 12,8%, превысив 137,3 млн т. / Андрей Гордеев / Ведомости

Около 15 млн т угля не вывозится с Дальнего Востока по причине проблем с железнодорожным сообщением, заявил 19 октября вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу развития портовой инфраструктуры в Хабаровском крае. «Инвесторы несут убытки в силу разрыва между возможным объемом перевозок по железной дороге и возможной отгрузкой в портах. Портовые мощности используются не полностью. «Российским железным дорогам» надо ускорить работу», – подчеркнул он. Трутнев назвал медленный темп строительства железнодорожной инфраструктуры «основным сдерживающим фактором» и обратил внимание на проблему синхронизации железнодорожных и портовых проектов. Он также упомянул проблему с вывозом грузов в адрес порта Ванино – Советская Гавань.

По данным Минтранса, провозная способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) по итогам 2020 г. – 144 млн т, из которых более 100 млн т – уголь. На эти 144 млн т полигон должен был выйти после первого этапа проекта развития в 2021 г., второй этап – до 180 млн т к 2024 г. Согласно транспортной стратегии РФ до 2030 г., пропускную способность Восточного полигона планируется поэтапно увеличить до 240 млн т к 2035 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных