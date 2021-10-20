15 млн тонн угля застряло на подходах к дальневосточным портам

15 млн тонн угля застряло на подходах к дальневосточным портамИнфраструктура не справляется на фоне резкого роста экспорта, считают эксперты
Около 15 млн т угля не вывозится с Дальнего Востока по причине проблем с железнодорожным сообщением, заявил 19 октября вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе совещания по вопросу развития портовой инфраструктуры в Хабаровском крае. «Инвесторы несут убытки в силу разрыва между возможным объемом перевозок по железной дороге и возможной отгрузкой в портах. Портовые мощности используются не полностью. «Российским железным дорогам» надо ускорить работу», – подчеркнул он. Трутнев назвал медленный темп строительства железнодорожной инфраструктуры «основным сдерживающим фактором» и обратил внимание на проблему синхронизации железнодорожных и портовых проектов. Он также упомянул проблему с вывозом грузов в адрес порта Ванино – Советская Гавань.
По данным Минтранса, провозная способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) по итогам 2020 г. – 144 млн т, из которых более 100 млн т – уголь. На эти 144 млн т полигон должен был выйти после первого этапа проекта развития в 2021 г., второй этап – до 180 млн т к 2024 г. Согласно транспортной стратегии РФ до 2030 г., пропускную способность Восточного полигона планируется поэтапно увеличить до 240 млн т к 2035 г.