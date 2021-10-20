15 млн тонн угля застряло на подходах к дальневосточным портам

По данным Минтранса, провозная способность Восточного полигона (БАМ и Транссиб) по итогам 2020 г. – 144 млн т, из которых более 100 млн т – уголь. На эти 144 млн т полигон должен был выйти после первого этапа проекта развития в 2021 г., второй этап – до 180 млн т к 2024 г. Согласно транспортной стратегии РФ до 2030 г., пропускную способность Восточного полигона планируется поэтапно увеличить до 240 млн т к 2035 г.