Перебои с перевалкой в Южной Корее затормозили грузы и на Дальнем Востоке России

Что Россия ввозит и вывозит на Дальнем Востоке

По данным РЖД, российский экспорт в Японию за 9 месяцев 2021 г. составил 32,9 млн т (падение на 12,5%), в сентябре – 3,3 млн т (-22,8%). В основном это уголь – 31,5 млн т (-12,6%) в январе – сентябре и 3,2 млн т (-21,7%) в сентябре. Импорт из Японии за 9 месяцев составил 49 000 т (-34,2%), в сентябре – 6300 т (рост в 2,1 раза), это автомобили и комплектующие к ним, химикаты, машины, станки, двигатели.

Контейнерный транзит через Южную Корею за 9 месяцев 2021 г. вырос на 45% до 435 000 TEU, в сентябре – на 63% до 45 000 TEU. Экспорт в Корею составил 5,8 млн т (+28%) за 9 месяцев 2021 г., в сентябре – 701 000 т (+32%). Основную часть составляет уголь – 4 млн т (+23%) в январе – сентябре, а также черные металлы, лесные грузы. Импорт из Кореи за 9 месяцев – 432 000 т (+61%), в сентябре – 48 000 т (+9%). В основном это химикаты, машины, станки, двигатели, промтовары.